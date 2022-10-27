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Görev yerine giderken kaza yapan güvenlik korucusu şehit oldu

Batman'ın Sason ilçesinde, görev yerine giderken hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü güvenlik korucusu Nadir Araz (32), şehit oldu. Şehit Araz, ilçede düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 27 Ekim 2022 21:12
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Sason ilçesine bağlı Altıdere köyünde yaşayan güvenlik korucusu Nadir Araz, sabah saatlerinde motosikletiyle görev yerine giderken, köy yolunda, karşı yönden gelen ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Araz, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araz, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından, önce Sason Devlet Hastanesi'ne ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Araz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Araz'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere ilçeye getirildi. Şehit Araz için ilçe meydanında akşam saatlerinde tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Araz, kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Akif Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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