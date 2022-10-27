Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, 2019'da Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne öğretim üyesi olarak ataması yapılan Sütlü'nün atama sürecinde jüriye ibraz ettiği öz geçmiş ile bilimsel yayınlarını içeren başvuru dosyasında, 2011'de yayımlanan "Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study" başlıklı makalesinin etik ihlalden dolayı geri çekilmiş olduğu, bu makale dolayısıyla soruşturma geçirdiği, soruşturma sonucunda kusurlu bulunduğu bilgisinin beyan edilmediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitenin yetkili kurul ve makamları ile jüri üyelerinin bu durumdan haberdar olmadan başvurusunu değerlendirmiş olması, ilk atamasını hukuken sakatlamış durumdadır. Bu gerekçeyle, kanun gereği görev süresi kendiliğinden sona eren Tolga Sütlü'nün yeniden atanması, Boğaziçi Üniversitesinin kurumsal saygınlığı, bilimsel güvenilirliği ve bilimsel etik anlayışı gereğince uygun bulunmamıştır. Geri çekilen çalışmanın insan sağlığı ve insan yaşamı üzerinde doğurduğu/doğurabileceği olumsuz neticeler, makalede hastaların iyileştiği ifade edilirken makale konusu olan çalışma neticesinde hastaların durumunun gerçekte kötüleşmesi ve ölümü dikkate alınarak, Tolga Sütlü'nün üniversitemizde göreve devam etmesi uygun görülmemiştir."