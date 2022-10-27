İstanbul'da yakalanan FETÖ şüphelilerinden 8'i tutuklandı
İstanbul'da, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 22:07
Haklarında FETÖ soruşturmalarından yakalama kararı bulunan ve örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evlerinde gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i de serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız