Fenerbahçe 3-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-3'e getirdi

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk ekip etkili başladı. Rennes, maçın 5. dakikasında Amine Gouiri'nin golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler bu golün şokunu atlatamadan Fransa temsilcisi Lovro Majer ile bir kez daha ağları sarssa da VAR kararıyla bu gol iptal edildi.

Üstün oyununu sürdüren Rennes, 16. dakikada Martin Terrier'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. İkinci golün ardından Fenerbahçe rakip kalede daha fazla göründü. Sarı-lacivertliler, birkaç etkili pozisyon üretse de golü bulamazken, konuk ekip hızlı ataklarla pozisyon aradı. Karşılaşmanın 30. dakikasında gelişen Rennes atağında Amine Gouiri, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

İlk yarının son bölümlerinde baskısını artıran Fenerbahçe, 42. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye indirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.

İkinci yarıda rakip yarı sahada daha fazla görülen Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Teknik direktör Jorge Jesus'un değişikliklerinin ardından rakip kalede daha fazla görünen sarı-lacivertliler, 82. dakikada Miha Zajc'ın frikik golüyle farkı 1'e indirdi.

Müsabakanın son bölümünde baskısını artıran Fenerbahçe, 88. dakikada Emre Mor'un golüyle beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı.

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, son maçlar öncesinde Rennes'in +1 averaj önünde liderliğini korudu.

Sarı-lacivertliler, gruptaki son maçını 3 Kasım'da Polonya'da Dinamo Kiev ile yapacak.

- Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisi sürdü

Fenerbahçe, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı.

Avrupa organizasyonlarına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden katılan ve uzatmalarda yaşadığı yenilgiyle Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertiler, daha sonra yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Rennes maçı öncesi elemeler dahil bu kulvarda 8 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 3-0'dan geri gelerek elde ettiği beraberlikle serisini 9 maça çıkardı.

- Valencia, Rennes'i yine boş geçmedi

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Rennes karşısında yine gol bulmayı başardı.

Ligde attığı gollerle bu sezon sık sık adından söz ettiren Ekvadorlu golcü, grupta oynadıkları 4 karşılaşmada da oyuna sonradan dahil olmuştu.

Söz konusu karşılaşmalarda sadece Rennes filelerini havalandıran ve takımına deplasmanda 1 puanı getiren Valencia, ikinci golünü de maçın 42. dakikasında yine aynı takıma karşı attı.

- Emre Mor'un Avrupa'da ikinci golü

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki futbolcusu Emre Mor, Avrupa'da bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Ligde sadece Kasımpaşa karşısında gol bulan Emre Mor, 4 Ağustos tarihinde Slovacko ile oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti.

Emre, takımına puan kazandıran golüyle Avrupa'da bu sezon ikinci kez gol sevinci yaşadı.

- Zajc, yaklaşık 2 ay sonra golle döndü

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, yaklaşık 2 ay sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Geçen sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Zajc, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle dönem dönem formasından uzak kalmıştı.

Sakatlığı dışında kalan dönemde birçok karşılaşmada kadroda bulunan 28 yaşındaki oyuncu, forma şansı ise bulamamıştı.

Son olarak 29 Ağustos'ta ilk 11'de başladığı ve 1-0 kaybedilen Konyaspor maçında forma giyen Zajc, maçın 61. dakikasında Willian Arao'nun yerine oyuna girdi.

Miha Zajc, 82. dakikada takımının ikinci golünü kaydederken, bu sezon Avrupa'da ilk, toplamda ise ikinci golüne imza attı.

- Gustavo Henrique tamamlayamadı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, Rennes maçını tamamlayamadı.

Müsabakanın 57. dakikasında sakatlanarak kendisini yere bırakan 29 yaşındaki savunmacı, 60. dakikada yerini Ezgjan Alioski'ye bıraktı.

- Rennes'in golü VAR'dan döndü

Rennes'in Fenerbahçe karşısında bulduğu bir gol, VAR kararıyla iptal edildi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında gelişen atakta Fransa temsilcisi Lovro Majer'in ayağından gol buldu.

VAR kontrolü sonrasında ofsayt kararıyla gol iptal edildi.

- Arao, erken sarı kart gördü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao, maçın başında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında yaşanan bir pozisyonda sarı kart gören Arao, uzun bir süre sahada ikinci sarı kart riski taşıdı.

Teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın 61. dakikasında Arao'yu oyundan alarak yerine Miha Zajc'ı sahaya sürdü.

- Arda Güler son bölümde

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, maçın son bölümünde oyuna dahil oldu.

Sarı-lacivertlilerin gol için baskısını artırdığı dönemde teknik direktör Jorge Jesus, 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Arda, tribünlerin "Arda Güler" tezahüratları arasında 78. dakikada Lincoln Henrique'nin yerine oyuna girdi.