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TOGG banttan inmeden türküsü çıktı

Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri'nin Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için yazdığı türkü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Ekim 2022 23:32
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik'teki kurulumunda sonra geliniyor. Açılışı 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek. Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin seri üretimi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Türkiye'de aşıklık geleneğinin yaşayan duayenlerinden 'Aşık Kul Nuri' mahlasını kullanan Nurettin Türkan TOGG'un ilk duyurulduğu zamanda yazdığı ve TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasının açılışı için tekrar sosyal medya hesabına yüklediği türküyle büyük beğeni topladı. Kendi yazarak seslendirdiği türküde Türkiye'nin yerli otomobiline övgüler dizen Aşık Kul Nuri, "Hedef koymuş yoldan şaşmaz, başka markalara bakmaz. Benzin içmez mazot yakmaz yerli milli arabamız" dizelerini seslendirdi.

"Arzumuz o ki tüm dünyada da ses getirecek"

TOGG'un tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Gümüşhaneli Aşık Kul Nuri, "Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun. Yerli ve milli arabamız inşallah çok yakında yollarda olacak, rakipleriyle yarış yapacak. Türkiye'nin gururu ve umudu olacağı kanaatindeyiz, arzumuz, umudumuz bu. Arzumuz o ki tüm dünyada da ses getirecek. Yeni neslimize başarılar diliyorum. Aşık Kul Nuri olarak TOGG'un üreteceği yerli arabamız için bir şarkı yazdım, umarım beğenirsiniz" dedi.

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