Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün açıklayacağı 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi için kampta. Türkiye'ye gelecek perspektifi çizilecek metne kurmayları ile son rötuşları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma nedeniyle bazı programlarını erteledi. AK Parti, 2023'ün yol haritası niteliğinde olan vizyon belgesini bugün açıklayacak.

KURMAYLARIYLA KAMPA GİRDİ

Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak program öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla kampa girdi. Erdoğan çarşamba günü katılacağı Cumhuriyet'in 100'üncü yılı Türk Futbol Tarihi Sergisi ve TFF Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile yapacağı görüşme ve dün düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılmadı. AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlık etti. Erdoğan, Beştepe'de kurmaylarıyla 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi üzerinde son incelemeleri yaptı.

GÜÇLÜ LİDERLE TÜRKİYE YÜZYILI

Önümüzdeki seçimlere ışık tutacak nitelikte olan vizyon belgesinde "Güçlü Liderle Türkiye Yüzyılı" vurgusu yapılacak. AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında yaptığı çalışmalar anlatılacak. Ankara Arena Spor Salonu'nda açıklanacak olan vizyon belgesi için özel bir organizasyon hazırlandı. Toplantıya yaklaşık 30 bin davetlinin katılması bekleniyor.

Nur Banu Aras