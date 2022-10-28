Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Anayasanın 'Ailenin korunması' başlıklı 41. maddesine "Evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur" hükmü eklenecek. Böylece, LGBT ve eş cinsellik gibi sapkınlıklara tedbir alınacak. Başörtüsü için 'Laikliğe' aykırılık iddiasının önüne geçilecek. İnanç hürriyeti laiklik ilkesinin teminatı altına alınacak.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 28 Ekim 2022 07:40
AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi ve ailenin güçlendirilmesi amacıyla hazırladığı anayasa değişikliği taslağı üzerindeki çalışmalar tamamlandı. Anayasa konusunda uzman hocaların ve AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da katıldığı bir toplantı ile taslak alternatifli hazırlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapılmıştı.
Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda ise taslağa son şekli verildiği öğrenildi. Daha önce başörtüsüne güvence getirilmesi için anayasanın 5 maddesinde değişiklik yapılması gündeme gelmişti. Ancak son toplantıda başörtüsü düzenlemesinin 'Din ve Vicdan Hürriyeti' başlıklı 24'üncü maddesinin de ele alınması kararlaştırıldı.
YÜCEL KAYAOĞLUMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız