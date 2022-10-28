Erzurum'da uzman çavuş tartıştığı eşini silahla ağır yaraladı
Erzurum'da uzman çavuş, tartıştığı güvenlik görevlisi eşini silahla ağır yaraladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 08:27
Aşkale ilçesinde yaşayan uzman çavuş M.H. (28), tartıştığı eşi G.H'ye (38) tabancayla ateş açtı.
Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan G.H, ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı M.H, polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız