Polis, gasp zanlılarını kendi yöntemleriyle yakaladı

İstanbul Arnavutköy'de sosyal medya üzerinden tanıştıkları 2 kişiyi çağırdıkları inşaatta gasbeden ve aynı yöntemle kendilerine ulaşan polis ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Alanya'dan Sultangazi'de yaşayan arkadaşı Adem K'nin (21) yanına gelen Ali K. (19), bir süre sonra sosyal medya üzerinden H.S. (16) ile tanıştı. Uygulama üzerinden bir süre konuşan ikili, buluşmaya karar verdi.

Arnavutköy'deki buluşmaya Ali K'nin arkadaşı Adem K. ile H.S'nin arkadaşı C.A. da (16) geldi.

Yeni tanıştıkları genç kızların alkol almak istediklerini söylemeleri üzerine 4 genç Kıbrıs Caddesi'ndeki bir inşaata girdi. Bir süre sonra grubun yanına gelen 4 kişi, genç kızları göndererek Adem K'yi bıçakladı, Ali K'yi darbetti. İki arkadaşın üzerinde bulunan 3 telefon ile 300 lirasını gasbeden zanlılar kaçtı.

Kendi imkanlarıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden mağdurların şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Olay yerinde görgü tanığı veya güvenlik kamerası kaydına ulaşamayan ekipler, mağdur gençlerin izlediği yolu izlemeye karar verdi. Sosyal medya üzerinden önce genç kızlar H.S. ve C.A'ya ulaşan polis, ardından şüphelilerden Emre T'nin mahalledeki bir kafede bulunduğunu tespit etti.

Emre T. ile kız arkadaşı R.İ'yi yakalayan polis, zanlıların üzerinde gasbedilen telefonlardan 2'sini buldu. R.İ. polis ekiplerince ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- Zanlılar polise silah çekti

Şüpheliler Emre T, H.S. ve C.A'yı gözaltına alan polis, soruşturmayı sürdürdü. Gasp olayını gerçekleştirdikleri belirlenen Yunus K, Mustafa Ç. ve Yasin K. de Hicret Mahallesi'nde yürürken durdurulmak istendi. Polisin "Dur" ihtarına üzerlerindeki silahları çekerek karşılık veren şüphelilerden 2'si polis ekiplerince yakalandı. Kaçan bir zanlı ise polis ekiplerinin takibiyle gözaltına alındı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bu arada, yaşanan kovalamaca anı ve şüphelinin yakalanışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mahalle esnafından İbrahim Kılıç, iş yerinde oturduğu sırada silah sesi duyarak dışarı çıktığını belirterek, "Birisi polise silah çekmiş. Biz polis olduğunu ilk anda anlamadık. O esnada diğeri koşarak kaçmaya başladı. Polis havaya ateş açınca hemen kendini yere attı. Polis kelepçe ile tutukladı. Olay sırasında çok korktuk. Siper aldım." diye konuştu.