İkitelli'de sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var
Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 10:28
Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız