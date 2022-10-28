Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ekonomide önerdiğimiz birçok programın muhalefetin bilinen partileri tarafından da tekrar edilmeye başlandığı görülüyor, bunu biz gülümseyerek izliyoruz." dedi.

İzmir'de gazetecilerle bir araya gelen Özdağ, 14 aylık bir parti olmalarına rağmen Türk siyasetine çok hızlı şekilde damga vurduklarını söyledi.

Zafer Partisi'nin hem iktidarı hem muhalefeti formatladığını savunan Özdağ, "Sadece Suriye meselesinde değil... Köy okullarının tekrar açılması konusunda hem iktidarın hem muhalefetin gündemini belirledik. Ekonomide önerdiğimiz birçok programın muhalefetin bilinen partileri tarafından da tekrar edilmeye başlandığı görülüyor, bunu biz gülümseyerek izliyoruz. Türk halkı nezdinde inandırıcı değiller." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı çıkarma konusunda 6'lı masanın kendi içinde kavgalı olduğunu öne süren Özdağ, 6'lı masayı, Mansur Yavaş'ı aday göstermesi için göreve davet ettiklerini aktardı. Özdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O günden bugüne Mansur Yavaş'ın adaylığı konusunda bir gelişme olmadığı gibi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masanın onayı olmadan da aday olma konusunda oldukça istekli olduğuna bütün Türk kamuoyu şahit oluyor. Bu isteğin, bu arzunun nedeninin ne olduğunu bilmemiz mümkün değil. Sayın Kılıçdaroğlu, eğer Türkiye'ye bir iyilik yapmak istiyorsa adaylıktan vazgeçerek Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli. Bu hem Türkiye'yi rahatlatacak hem de kendi içerisinde daha da kavgalı hale gelen bu 6'lı masanın Türkiye'ye çözüm doğrultusunda ilk kez bir adım atma fırsatını yakalamasını sağlayacak."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması halinde birlikte hareket edecekleri siyasi partilerin de bir aday çıkartacağını belirten Özdağ, birçok ittifak seçenekleri olduğunu, bu görüşmelerin yapılmasını da yararlı gördüklerini kaydetti.

Bir gazetecinin, Ahmet Davutoğlu'nun aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili sorusuna Özdağ, "Ahmet Bey'in Türkiye'ye yapacağı en iyi hizmet emekliye ayrılıp köşesinde kitap yazmaktır. Üstelik partisinin ve kendisinin kamuoyunda hiç karşılığı yoktur. Şu anda eminim Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde kendisinden daha çok oy alır." yanıtını verdi.