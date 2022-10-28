Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak

- Altılı masa, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasına ilişkin metni 14 Kasım'daki toplantıda kamuoyuyla paylaşacak. Genel Başkanlar, aynı gün Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Millet İttifakı'na katılma talebini de ele alacak.

Altılı masanın ikinci tur ikinci toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Toplantıda, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci"nin yol haritasını çalışan komisyonun hazırlayacağı taslak metin liderlere sunulacak. Hazırlanan taslak metinle ilgili altı genel başkan tarafından alınacak karar kamuoyuyla paylaşılacak.

Altılı masada ayrıca hukuk, adalet ve yargı, kamu yönetimi, şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele, ekonomi, finans ve istihdam, sektörel ve bölgesel konular, bilim ve teknoloji, eğitim ve öğretim, sosyal politikalar, dış politika, güvenlik ve savunma alanlarında ortak politika belirlenmesi için kurulan çalışma grubunun, ortak taahhütleri içeren çalışması karara bağlanacak. Belirlenen ortak politikalar konusunda 6 liderin ve olası ortak cumhurbaşkanı adayının "söylem birliği" içinde hareket etmesine yönelik müzakere de toplantının gündem başlıkları arasında yer alacak.

- Seçim güvenliği çalışması sunulacak

Seçim güvenliğine ilişkin çalışmaların liderlere sunulacağı toplantıda, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın Millet İttifakı'na katılma talebi değerlendirilecek.

Toplantıda, Türkiye'nin siyasi gündemi ve dış politikadaki gelişmeler ile ekonomideki sorunlar da konuşulacak.