Ankara'da 'Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi' açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesince Çayyolu'nda yapılan, Türkiye'nin en büyük "Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi" açıldı.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Her ay 800 yavrumuzu bu güvenli ve ücretsiz tesislerimizde ağırlarken, özel çocuklara sahip ailelerin kendilerine de vakit ayırabilmelerini hedefliyoruz." dedi.

Göreve geldiği günden itibaren halkın asli ihtiyaçlarını önceleyen projelere ağırlık verildiğini ifade eden Yavaş, belediyenin kasasındaki her kuruşun hesabını vererek çalışıp ürettiklerini söyledi.

- "36 şarj istasyonu kurarak, Ankara'da bir ilki gerçekleştirdik"

Yavaş, Sincan ve Anıttepe'de "Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evleri"nin açıldığını anımsatarak, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için faaliyete geçirilen Tekerlekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi aracılığıyla 2 yılda 800'den fazla akülü ve tekerlekli sandalyenin ücretsiz tamir edildiğini bildirdi.

Uluslararası standartlarda 36 şarj istasyonunu 28 parkta kurarak Ankara'da bir ilkin gerçekleştirildiğini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

"Engelli simit camekan dağıtımını da noter huzurunda hakkaniyetle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Spor kulüplerimizde engelli sporcularımızı bir yandan yetiştiriyor bir yandan da uluslararası başarılarına ortak oluyoruz. Özel teknik ve yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları düzenliyor, işitme engelli yavrularımızın yanında oluyoruz."

- Çocuklar birlikte eğitim görecek

Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam kreşinde, engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş avlu ve amfi tiyatronun yer aldığını anlatan Yavaş, burada ayrıca 3-6 yaş arası görme, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli çocukların, normal gelişim gösteren akranlarıyla eğitim göreceğini kaydetti.

Yavaş, bu alandaki tüm uzmanların önerdiği eğitim modeline Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten ve 5 bin 606 metrekarelik bu projeyi başkente kazandırmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.