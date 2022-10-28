Bakan Soylu: 'Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi' tapu müdürlüklerinin kullanımına açılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 10 milyon, bu yıl ise 2 milyon 528 bin biyometrik pasaportu vatandaşlara teslim ettiklerini bildirdi.

Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Vilayetler Evi'nde 81 ilin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürünün katılımıyla düzenlenen değerlendirme toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, nüfus ve vatandaşlık işlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye verdiği vizyon çerçevesinde "büyük devrim"lere imza atıldığını belirten Soylu, vatandaşların artık nüfus idarelerinde bambaşka bir çehreyle karşılaştıklarını söyledi.

Nüfus müdürlüklerinde çalışanların güler yüzleriyle çok önemli bir hizmet kervanının yapıcıları haline geldiklerini dile getiren Soylu, sürücü belgesi ve pasaportların da nüfus müdürlüklerinde verilmeye başlandığını anımsattı.

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar biyometrik, yani birinci nesil 10 milyon pasaport vermiş olduk. Sadece bu yıl şu ana kadar 2 milyon 528 bin pasaport verdik. Bu sayı, 2021 yılında kaçtı? 2022 için 10,5-11 aydan bahsediyorum, 2021 yılı içerindeki toplam 12 aylık sayı ise 2 milyon 188 bindi. Bu ayı karşılaştırdığımızda 1 milyon 750 bin geçen yıl, 2 milyon 528 bin bu yıl vermiş olduk. Yani 750 binin üzerinde fazla pasaport verdik. Neye rağmen? Dünyadaki çip krizine, geçmiş yıllarda pandemiden dolayı yaşanılan birtakım eksiklikler sonrası bu yıl bir talep patlamasıyla karşı karşıya kalınmasına rağmen."

Soylu, bir hafta sonra, umumi pasaportları 3-4 gün içinde adrese teslim edebilme imkanına kavuşulacağını bildirdi.

Dünyadaki çip krizinin kendilerine çok önemli bir kazanım sağladığını kaydeden Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunu ilettiklerini ve Erdoğan'dan bunun Türkiye'de üretiminin yapılması talimatını aldıklarını anlattı.

Darphane ile iş birliği içinde yıllar önce herhangi bir biyometrik veriyi içermeyen pasaportu ürettiklerini hatırlatan Soylu, bu kez o pasaportu dünya güvenlik standartlarında üretmeye başladıklarını söyledi.

Soylu, "Yeşil pasaportlardan başladık. Allah nasip ederse pazartesi günü itibarıyla da umumi pasaportlarla devam edeceğiz ve Türkiye'nin yerli ve milli pasaportunu böylece ürettik." dedi.

Bunun kendilerine yeni bir ilham daha verdiğini belirten Soylu, "Cumhuriyet'in birinci asrı bitip ikinci asrı başlarken hem kimlik kartlarımızı hem pasaportlarımızı yine Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına uygun şekilde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Yarım kalan Mekansal Adrese Dayalı Kayıt Sistemi'nin (MERNİS) tamamlandığını belirten Soylu, bankaların da Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi'ni (EKDS) kullanmaya başladıklarını söyledi.

- "EKDS'yi tapu müdürlükleri de kullanabilecek"

Soylu, "EKDS'yi Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bütün ilçe müdürlüklerinin de kullanabileceği bir açılışı önümüzdeki hafta hep birlikte gerçekleştireceğiz. Böylece parmak iziyle kimlik kartının doğrulandığı, dolandırıcılığa ve mağduriyete sebebiyet vermeyecek işlemlerin gerçekleştirildiği yeni bir pencereyi açmış olacağız. Yine noterler ve bankalar aynı kapsam içerisindedir." diye konuştu.

Nüfus müdürlüklerinin üzerindeki yükü alması amacıyla 200'den fazla noktaya yerleştirilen "Nüfusmatik"lerin sayısının yakın zamanda artırılacağını bildiren Soylu, e-Devlet platformunda Bakanlığın sorumluluğundaki 44 işlemin gerçekleştirilebildiğini, buradan günlük 500 bin, yıllık 110 milyon işlem yapıldığını anlattı.

Nüfus alanında hayata geçirilen "devrim"lerde nüfus personelinin payının büyük olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Hatırlıyorum, '3'ü bir yerde'ye (kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport) geçtiğimiz an, 'Hepsini bir günde geçirmek gerekir mi?' sorusunu her zaman kendime sorarım. Ama hepimiz bir çılgınlık yaptık ve netice itibarıyla bir günde geçerek bir meselenin eğer inanılırsa nasıl başarılabileceğini ortaya koyduk. Bütün bunlar aslında Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinin çok uzun zamandır gelen serüveninin, emeklerinin ve tecrübelerinin taçlanmış bir numunesidir."

- "Vatandaşların yüzde 15'i randevuya gelmiyor"

Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sadece vatandaşlara hizmet vermediğini, aynı zamanda teknoloji ve hizmet standardında geldiği nokta itibarıyla krizleri yönetme başarısıyla dünyaya örnek bir yolda bulunduğunu ifade etti.

Özellikle kasım ve aralık aylarında vatandaşların kimlik, ehliyet ve pasaport taleplerinin arttığına dikkati çeken Soylu, "Nüfus idaremizin oluşturduğu memnuniyete halel getirmemek için, bizim hakkımızda olumsuz bir izlenime kapılmamaları için yapmamız gereken biraz daha fedakarlık ortaya koymaktır. Özellikle yönetici olan sizler, gider gitmez ilçe nüfus müdürlerini toplayarak bu konuda acil tedbirleri alma hususunu ortaya koymalısınız." diye konuştu.

Soylu, vatandaşların ortalama yüzde 15'inin aldıkları randevuya gelmediklerini belirterek, randevuya gitmeyenlerin, bir sonraki randevularının belli bir süre sonra verileceğine ilişkin bilgilendirilmelerini istedi.