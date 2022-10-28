Erdoğan: Biz eserlerimizle, 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak." dedi.

Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde Türkiye Yüzyılı'nın kutlandığını ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda nelerin bulunduğunu programda açıklayacağını söyledi.

Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti.

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Onlara da sorun, siz bu ülkede ne yaptınız? 20 yıldır yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eğitimde neler yaptık, zaten hepsini biliyorsunuz. Sağlıkta neler yaptık, zaten biliyorsunuz. Ulaşımda neler yaptık, biliyorsunuz. Enerjide nereden nereye geldik biliyorsunuz. Tarımda neler yaptık biliyorsunuz."

Tanıtım programında yeni dönemde neler yapılacağını anlatacağını bildiren Erdoğan, "Fakat 7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere, kadınlara, parti teşkilatına inandığını vurguladı.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi.