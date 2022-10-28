Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 16:42
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle ve teröristle mücadelenin kararlı şekilde süreceği bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız