Çete davasında yargılanan Foça Belediye Başkanına beraat

9 Eylül 2019'da İzmir'in Foça ilçesinde işlettiği çay bahçesinde silahla vurulan ve kendisini CHP'li Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün vurdurduğunu iddia eden İsmail Kılınç, avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki dosyayla birleştirilen iddianamede, Başkan Gürbüz hakkındaki çeşitli suçlamalara yer verildi. Daha önceki iddianamede mağdur, ek iddianamede ise sanık sıfatı ile yargılanan Gürbüz'ün 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan cezalandırılması talep edildi. Elebaşılığını Binali Camgöz'ün yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik dosya ile Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' iddiasına ilişkin dosyanın birleştirildiği ve 60 sanığın yargılandığı davanın son duruşması bugün görüldü. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanık Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de duruşmaya katıldı. Celsede sanık avukatları esasa ilişkin mütalaa hakkında son savunmalarını yaptı.

İlk mahkemeden sonra 6 kez ameliyat olduğunu söyleyen müşteki İsmail Kılınç, "Ayağımdaki platinler alındı. Kırılan kemikleri yapay kemikle desteklediler. Önce Allah'a, sonra size çok güveniyorum. Azmettirici ve bana kurşun sıkanın en üstten ceza almasını istiyorum" dedi.

"Aile ve siyasi hayatımda sıkıntı yaşıyorum"

Tutuksuz sanık Fatih Gürbüz ise silahla vurulan kişiyi ve vuran kişiyi tanımadığını belirterek, "3 yıldır aile ve siyasi hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Ailevi ve siyasi durumumdan dolayı beratımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Fatih Gürbüz'e 'vücutta kemik kırığı oluşturacak nitelikte silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraat kararı verdi. Aralarında Binali Camgöz'ün de bulunduğu firari 4 sanığın dosyasını ayıran mahkeme heyeti, Gürbüz ile birlikte 31 sanığa beraat kararı verirken, 26 sanığa 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Eşyalar Hakkındaki Kanun'a muhalefet etmek', 'silahla yağmaya teşebbüs' gibi suçlardan 1 yıl 3 ay ile 37 yıl 8 ay 14 gün arasında değişen hapis cezaları verdi. 2 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, 2 sanık hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. Heyet, B.T. hakkında ise 'suç uydurma' suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.