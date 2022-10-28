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Oğlunun başına vurduğu tava silah sayıldı

Kayseri'de, tartıştığı oğlunun başına tava ile vurup, koluna tost makinesi atarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan baba, 187 gün karşılığı 3 bin 740 lira para cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ekim 2022 17:33
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Oğlunun başına vurduğu tava silah sayıldı

Olay, geçen yıl 18 Aralık'ta meydana geldi. A.Ü. ile bir işe girip çalışmasını istediği oğlu E.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Ü, oğlunun başına tava ile vurdu, ardından da koluna tost makinesi fırlattı. Şikayet üzerine A.Ü. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında baba ve oğlu hazır bulundu. Duruşmada şikayetçi olmadığını söyleyen E.Ü, "Tost makinesi koluma değdi. Yemek tavasını kafama vurdu. 'Ayı gibi yatıyorsun git çalış' diyerek ölmüş anneme küfretti. Ben de küfretmemesini söyledim. Ardından bunlar meydana geldi. Şikayetçi değilim" dedi.

"Çok pişmanım"

Zor bir hayat geçirdiğini söyleyen sanık A.Ü. ise, "Olay günü telefonum bozuk olduğu için oğlumdan telefonunu istedim. Vermeyince, 'Kimin malını kime vermiyorsun?' diyerek sinirlendim. Tokat attım. Tespihimi savurdum ama değip, değmediğini görmedim. Çok pişmanım. Ancak zor bir hayat geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme hakimi Birol Küçük, söz konusu eylemde kullanılan tost makinesi ve tavayı, silahtan sayarak, sanık A.Ü'yü, 'basit yaralama' suçundan 187 gün karşılığı 3 bin 740 TL para cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın önceki sabıkası nedeniyle cezasını ertelemedi.

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