Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yıl içinde Vakıfbank ile imzalanan promosyon sözleşmesinin sonlandırılarak yenisinin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, ücretlerde meydana gelen artışlardan sonra personelin Vakıfbanktan aldığı promosyonun artırılması için çalışmaların tamamlandığını vurguladı.

Zorluoğlu, bankayla 3 yıllık yeni sözleşme yapılacağının altını çizerek, "Bunun karşılığında önceden ödenen kişi başı 8 bin 300 liraya ilave olarak kasım ayı içerisinde personel başına 17-18 bin lira aralığında ödeme yapılacak. Desteklerinden dolayı Vakıfbank Genel Müdürümüz ve hemşehrimiz Abdi Serdar Üstünsalih'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Özveriyle ve gayretle çalışan personelimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.