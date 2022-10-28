Bylock kullanıcısı FETÖ firarisi KOM ekiplerince yakalandı
Zonguldak'ta FETÖ/PDY'nın şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı KOM ekiplerince yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 18:09
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen FETÖ terör örgütü soruşturması doğrultusunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve firar olarak aranan Z.B. isimli kadın, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Zonguldak Adliyesi'ne çıkartılan zanlı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız