7 kişinin öldürülmesinden önce 2 aile arasındaki kavganın davasında karar verildi

Konya'da geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin Keleş ailesinin akrabası Mehmet Altun tarafından öldürüldüğü silahlı saldırı öncesi 2 aile arasında çıkan kavga nedeniyle yargılanan sanıkların davası 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Adliye Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu) ve taraf avukatları katıldı. Davada SEGBİS sisteminden duruşmaya katılan sanıklardan tutuklu Veli Keleş, Dedeoğulları ailesiyle aralarında yaşanan kavganın "ırkçılık" ile bir alakasının bulunmadığını belirterek, "Bizim aramızda sadece komşu kavgası vardı. Biz 20 senedir aynı yerde yaşıyoruz. 20 senedir ırkçılık yapmamışız da şimdi mi yapacağız? Bunların hepsi yalan, iftira. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Dedeoğulları ailesinin avukatları reddi hakim talep etti

Dedeoğulları ailesinin avukatı Atilla Kart da sanıkların Dedeoğulları ailesi fertlerini öldürme amacı taşıdığını iddia etti. Kart, Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin sanık Mehmet Altun tarafından öldürülmesine ilişkin dava ile kavga davasının dosyalarının birleştirilmesi gerektiğini söyledi. Dedeoğulları ailesinin avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Talebin mahkeme heyetince reddedilmesi üzerine avukatlar ve müştekiler duruşma salonunu terk etti.

Duruşmaya devam edildi

Müşteki avukatlarının davayı siyasi bir zemine çekmeye çalıştığını savunan Veli Keleş ve Yahya Çalık'ın avukatı Cengiz Erkoyuncu, "Konya'da ırkçılık yoktur, olması mümkün değildir. Böyle bir olayda ırkçı saikten söz edilemez. Olay tamamen komşu kavgasıdır. Yaşadıkları mahallenin muhtarı da tanık olarak dinlenmiş, iki aile arasında ırkçılığı gösterir bir anlaşmazlıktan bahsedilemeyeceğini ifade etmiştir. Bu olayda iki taraf da yaralanmıştır. Bu hususların değerlendirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklar hakkında karar çıktı

Mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Kararda, sanıklardan Lütfi Keleş 5 yıl, oğlu Ali Keleş 3 yıl, eşi Ayşe Keleş 1 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı, kardeşi Veli Keleş 6 yıl, yeğeni Ali Keleş 5 yıl, yeğeni İbrahim Keleş 3 yıl, akrabaları Yahya Çalık 6 yıl, Ramazan Çalık 2 yıl ve Ali Çalık 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından da beraat etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Lütfi Keleş ve yeğeni Ali Keleş'in tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

12 Mayıs 2021 tarihinde Keleş ve Dedeoğulları ailesi arasında kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in tutukluluk hali devam etti. Kavgaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Lütfi Keleş'in "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar; Ayşe Keleş'in de "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Lütfi Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Ali Çalık'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması istenmişti. Veli Keleş, Veli Keleş'in oğlu Ali Keleş ve Yahya Çalık'ın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talebinde bulunulmuştu. İbrahim Keleş'in de, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenilmişti. Ramazan Çalık'in ise "kasten yaralama" suçundan 6 yıla kadar, "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar, "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar, "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi vardı.