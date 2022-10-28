Masada yemek beklerken ölümden döndüler
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, kaldırımda oturan 2 kişinin, kaza yapan araçların altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Ekim 2022 21:30
Kamil Kara Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak park halindeki iki araca çarptı.
Kaza anında kaldırımdaki masada yemek yiyen 2 kişi, üzerlerine gelen araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız