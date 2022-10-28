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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza kesildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ekim 2022 21:48
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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon TL ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin, İzmit Körfezi'nde yaptığı kontroller sırasında bir geminin denize sintine atıklarını boşalttığı belirlendi.

Numuneler alınırken, 'Amıra Joy' isimli Barbados bandıralı gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL ceza kesildi. Limanda demirli geminin etrafına bariyer çekilerek kirliliğin yayılması önlenip, temizleme çalışması başlatıldı.

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