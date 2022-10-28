İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon TL ceza
İzmit Körfezi'ni kirlettiği belirlenen gemiye 5 milyon 122 bin 793 lira ceza kesildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 28 Ekim 2022 21:48
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin, İzmit Körfezi'nde yaptığı kontroller sırasında bir geminin denize sintine atıklarını boşalttığı belirlendi.
Numuneler alınırken, 'Amıra Joy' isimli Barbados bandıralı gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL ceza kesildi. Limanda demirli geminin etrafına bariyer çekilerek kirliliğin yayılması önlenip, temizleme çalışması başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız