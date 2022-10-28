Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, AA muhabirine, ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade ederek, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Elazığ Valiliğinden Malatya'daki depreme ilişkin açıklama

Elazığ Valiliği, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen ve Elazığ'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Pütürge ilçesinde saat 22.16'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi.

"İlimizde de hissedilen deprem ile ilgili olumsuz herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Tarama çalışmalarımız devam etmektedir."