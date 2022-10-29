'Türkiye Yüzyılı'yla yükseliş dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti "Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesini açıkladı. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ilk hedefinin özgürlükçü ve sivil bir anayasa olduğunu söyleyen Erdoğan, başörtüsü teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacağını açıkladı. Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının küresel vesayete karşı bir meydan okuma olduğunu kaydeden Erdoğan, Kanal İstanbul çalışmalarının da yakında başlayacağını söyledi.

YENİ KIZILELMA TÜRKİYE YÜZYILI

Erdoğan, konuşmasında Türkiye Yüzyılı'nı 16 başlıkta tanımladı. Erdoğan özetle şunları söyledi: Güvenliğini sağlamış, demokrasisini güçlendirmiş, ekonomisini büyütmüş, sosyal devlet uygulamasını yaygınlaştırmış hakim bir güç haline gelmiş ülkemizin yeni Kızılelma'sı ancak Türkiye Yüzyılı olabilir. Herkesin bir hayali vardır, bizim hayalimiz de Türkiye Yüzyılı'dır. Bu hayali bugün kurmuyoruz, aklımız ermeye başladığından beri bu hayalin peşindeyiz. Bizimle bu hayali paylaşacak, yanlışa yanlış dediği gibi doğruya da doğru diyecek herkesle yürümeye hazırız. Geçmişin tüm korkularından ve yoksunluklarından arınmış ülkemizin gündemine yakışan yeni Kızılelma'sı, ancak Türkiye Yüzyılı olabilir.

TÜRKİYE YÜZYILI YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Gelin, Türkiye Yüzyılı'nda asırlardır gerilemeyle, duraklamayla, yıkılmayla tarif edilen ülkemizin yükseliş dönemini başlatalım. Türkiye Yüzyılı kimlik siyaseti yerine birlik siyasetini. Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyasetini. İnkar siyaseti yerine kucaklama siyasetini. Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyasetini... Nefret siyaseti yerine sevgi siyasetini ikame etmenin adıdır. Türkiye Yüzyılı hakiki icraatları samimi kabullerle buluşturmanın... İnsani değerleri ideolojik fanatizmin önüne geçirmenin... Hakkı teslim etmeyi bağnazlığa yeğ tutmanın... Gerçeklere sırtını dönenlerin yönünü hakikate çevirmenin... Böylece, hep birlikte daha büyük hedeflere yöneleceğimiz yeni bir başlangıcın adıdır.

TÜRKİYE YANKI ODASINDAN ÇIKSIN

Biz cumhuriyetimizin 100. yılını aynı zamanda yeni bir dönemin miladı haline getirmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı'na yapılacak her katkı bizim için çok önemlidir. Gelin 2023 Ekim'e kadar Türkiye Yüzyılını birlikte oluşturalım. Türkiye Yüzyılı'nı bir mutabakat haline getirelim. Türkiye Yüzyılı'nda tam fırsat eşitliği ve sosyal adalet anlayışını birlikte tesis edelim. Gelin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi kendi yankı odasından çıkıp birbirini dinlediği bir yer haline getirelim.

VİZYONU BİRLİKTE İNŞA EDELİM

Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz. Gelin 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye Yüzyılı'nı konuşalım, tartışalım, tekliflerimizi ortaya koyalım. Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte oluşturalım, birlikte inşa edelim. Gelin Türkiye Yüzyılını yeni bir milli mutabakat zemini haline dönüştürelim. Gelin Türkiye Yüzyılında demokrasimizi katılımcı demokratik bir cumhuriyet kimliğiyle taçlandıralım. Gelin Türkiye Yüzyılında ülkemizdeki özgürlüklerin çerçevesini pozitif özgürlük anlayışıyla tekrar çizelim.

Nazlı hilal bize cesaret veriyor

Program öncesi salonda Türkiye Yüzyılı'na özel şarkılar da çalındı. Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' parçasında "Gecenin karanlığından, hiç korkmadık!, Korkmuyoruz. Nazlı hilal bize cesaret veriyor! Mazlumlar söylesin şarkılarını, Başlasın Türkiye Yüzyılı Yarın Değil Hemen Şimdi!" sözleri yer alıyor.

BU VATAN HEPİMİZİN

Gelin yüzümüzü hem doğuya hem batıya, ama asıl doğruya doğru dönelim. Gelin bir asır önce mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımını atalım. Bu vatan hepimizin vatanı. Bu ülke hepimizin ülkesi. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu devlet hepimizin devleti. Bu gelecek hepimizin ortak geleceği. Cumhuriyetimiz, maalesef, bu asırlık geçmişinin önemli bir kısmında, kendi içinde barışık yaşayamadı. Emperyalistlerin ülkemiz üzerindeki hesapları hiç eksik olmadı. Bu kirli hesaplarda kullanılan maşalar da hiç eksik olmadı. Ülkemiz, milli iradenin üstünlüğüne dayanmak yerine vesayet güçlerinin güdümünde kalan yönetimlerin elinde, altın kıymetinde yıllarını heba etti."



İşte Türkiye vizyonu

BARIŞIN YÜZYILI: Milli menfaatler, uluslararası ilkeler ve çok yönlü dengeler üzerinde, hem masada, hem sahada sergilediğimiz insani ve vicdani duruş giderek daha çok takdir topluyor. Önümüzdeki dönemde, bu yaklaşımımızı daha da genişletip etkinleştirerek insanlığın hizmetine sunmayı sürdüreceğiz.

GÜCÜN YÜZYILI: Hiçbir alanda duraklamaya veya gerilemeye mahal vermeden, doğru hedefler, doğru kararlar, doğru adımlar yoluyla büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayacağız.

HAKLININ YÜZYILI: Bunun için köken ve inanç başta olmak üzere, hiçbir ayrım gözetmeksizin, her bir bireyin hakkını, hukukunu, geleceğini teminat altına alacak düzenlemeleri daha da etkinleştireceğiz.

ŞEFKATİN YÜZYILI: Kadim devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla, sosyal destekler başta olmak üzere, her alanda vatandaşlarımıza daha kuşatıcı hizmetler sunacağız.

HUZURUN YÜZYILI: Dünya, göçün sembolü haline dönüştüğü derin ekonomik adaletsizlikler, sosyal parçalanmalar, siyasi savrulmalar yaşarken, biz tam ortasında bulunduğumuz bu sıkıntılı fotoğraftan da ayrışıyoruz. Kendi güvenlik ve refahlarından başka bir öncelikleri olmayanların aksine biz, huzuru bölgemizle ve tüm dünyayla birlikte oluşturacağımız ortak iklimde aramaya devam edeceğiz. "Dünya 5'ten büyüktür" çağrımızın temelinde de bu anlayış vardır.

GÜVEN VE İSTİKRARIN YÜZYILI: Türkiye'nin yönetimde istikrar ve güvene sıkı sıkıya sahip çıkması halinde, ulaşamayacağı hedef yoktur. Günü kurtarmak değil geleceği inşa etmek için istikrarı tahkim ederek ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi bu sayede en kısa sürede 1 trilyon dolar dış ticaret hacmine, 100 milyar dolar turizm gelirine kavuşturacağız.

KALKINMANIN YÜZYILI: Ülkemizi 81 vilayetiyle kavuşturduğumuz, her alanda çağın ihtiyaçlarına cevap verecek, hatta kimi alanlarda gelişmiş devletlerin önüne geçirecek altyapıyı daha da geliştireceğiz. Küresel krizi fırsata dönüştürerek, ülkemizi asıl hedeflerine ulaştıracak yeni bir ekonomik ve sosyal kalkınma atılımını gerçekleştirmenin eşiğindeyiz. Milli gelirimizi artırdıkça, her kesimden insanımızın bundan hak ettiği payı adil bir şekilde almasını da sağlayacağız.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YÜZYILI: Bu anlayışla ülkemizde, hayatı tüm unsurlarıyla kucaklayan ekosistemi güçlendirirken, dünyada da aynı yönde adımlar atılması için mücadele edeceğiz. Sürdürülebilirliğin ana eksenini oluşturan çevrenin korunması, ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanlarında, tüm kurumlarımızla ve tüm taraflarla birlikte ortak hedeflere yürüyeceğiz.

ÜRETİMİN YÜZYILI: Yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlemizin desteğiyle, sanayiden tarıma her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırıyoruz. İleri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarını destekleyerek, Türkiye'yi en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline getireceğiz.

VERİMLİLİĞİN YÜZYILI: Salgın ve savaşın tetiklediği ekonomik dalgalanmalar küresel düzeyde enerji, sağlık ve gıda krizlerini derinleştirirken, biz bu kötü gidişten ayrışmayı zaten başardık. Kendimiz ve dünya için hayati öneme sahip alanlarda üretimi ve ihracatı artıracak, yeşil kalkınma devrimine katkı verecek faaliyetleri, verimlilik ilkeleriyle daha da geliştireceğiz.

DİJİTALİN YÜZYILI: Dünyanın en yaygın ve etkin e-Devlet altyapısını kurmuş, orta ve yüksek teknolojiye dayalı üretimini hızla geliştiren bir ülke olarak, küresel dijital devrim ekonomisinin de öncülüğünü yapacağız.

BİLİMİN YÜZYILI: Uluslararası sıralamaların ilk 500'ünde en az 10 üniversitemizin yer almasını sağlayacak, 2030 yılında 10 milyonu bulacağı öngörülen uluslararası öğrenci sayısından, halen 300 bine yakın olan payımızı 1 milyona çıkartacağız.

GENÇLERİN YÜZYILI: Bu temel üzerinde gençlerimizi, "kökü mazide olan ati" anlayışıyla, değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz.

DEĞERLERİN YÜZYILI: Bizimle birlikte geniş bir coğrafyanın kültürel ve sosyal ahengin güvencesi olan bu kadim değerleri, yeni gerçekler ışığında zenginleştirerek sonraki nesillere aktaracağız.

İSTİKLALİN VE İSTİKBALİN YÜZYILI: İnsanlarımızın tamamının istiklalinden emin bir şekilde istikbaline güvenle bakacağı bir Türkiye için yeni projeler, yeni programlar, yeni eserler, yeni hizmetler peşinde koşmaya devam edeceğiz.

İLETİŞİMİN YÜZYILI: Vatandaşımızı ve dünyayı, güvenilir kaynaklar aracılığıyla doğru ve zamanında bilgilendirecek altyapıyı güçlendirmeyi, dezenformasyona karşı etkili tedbirler almayı sürdüreceğiz.

İlk hedef Anayasa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli iradenin ürünü yeni bir anayasanın ilk hedefler arasında yer aldığını söyledi. Bin yıldır vatanına, bir asırdır Cumhuriyetine, 80 yıldır demokrasisine, 15 Temmuz'da da istiklaline sahip çıkmanın bedelini ödeyen milletin böyle bir anayasaya kavuşmasının en temel hakkı olduğunu, o gün gelene kadar da boş durmayacaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Anayasa, ülkemizin huzurunu güçlendirecek. Milletimizin refahını yükseltecek. Hukuk üstünlüğünü, çoğulculuğu adaleti, hakkaniyeti tahkim edecek. Her bir vatandaşımızın özgürlüklerini garanti altına alacak. Gençlerimizin geleceklerine umutla bakmalarını sağlayacak."

Türkiye Yüzyılı'nı yükselteceğiz

"Türkiye Yüzyılını, evlatlarının geleceği için yüreği kıpır kıpır çarpan annelerin, babaların hayallerini hayata geçirerek yükselteceğiz" diyen Erdoğan şu mesajları verdi: "Türkiye Yüzyılını, gençlerimizi teknolojiden sanata, spordan çevreye kadar tüm alanlardaki beklentilerini karşılayarak yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, milli ve manevi değerlerimiz temelinde maziden atiye kurduğumuz köprüye, insani ve ahlaki sütunlarla tahkim ederek yükselteceğiz. Türkiye Yüzyılını, ülkemizi siyasi, ekonomik, teknolojik, askeri, diplomatik her alanda dünyanın en büyük 10 devleti arasına çıkartarak yükselteceğiz." Erdoğan, "Bugün burada, terör, şiddet ve nefret suçluları gibi istisnalar dışında, 85 milyonun her birinin birinci sınıf vatandaşlığını güçlendirmenin sözü için bir araya geldik" dedi

Yeni dönemin miladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını aynı zamanda Türkiye'de siyaseti üslubuyla, tarzıyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni bir dönemin de miladı haline getirmek istediklerini söyledi. Geçmişte ayrıştırılmaya, hatta çatıştırılmaya çalışılan kim varsa, Türkiye'nin ilk yüzyılının son yılına sığdırdığımız bu büyük devrime katkı vermiştir. İnancından dolayı dışlanan Müslümanın. Dilinden dolayı ayrımcılığa uğrayan Kürdün, meşrebinden ötürü baskı gören Alevinin, haksızlığa maruz kalan bu toprakların evladı Hristiyan ve Yahudinin.Kısa bu ülkede vesayetin gadrine uğrayan kim varsa herkesin yanında olduk, mücadelesine destek verdik, kayıplarını telafi ettik. Her alanda Cumhuriyetimizin ilk asrının eksiklerini giderecek, ikinci asrının hazırlıklarını tamamlayacak eser ve hizmetler ortaya koyduk. Böyle takip eden değil, takip edilen bir ülke haline geldik. Bugün Türkiye yüzyılı için milletimizin karşısına, işte böyle bir müktesebatla, işte böyle bir karneyle, işte böyle bir mirasla çıkıyoruz.

Hz. Bilal'e selam

Salonda Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Cem Karaca'nın şarkıları çalındı. Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısı sık sık tekrarlandı. ? Yücel Arzen, 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' adıyla vizyona özel şarkı hazırladı. ? Sahnedeki ilk müziğin girişinin büyük davul ve Afrikalı bir vokalle yapılması Hz. Bilal'e gönderilen bir selamdı. Kırgız, Asyalı, Boşnak, Kürt vokaller ise Türk tarihine bir göndermeydi. ? Salonda ve etkinliğin düzenlendiği Ulus semtinde Türk bayrakları dışında bayrak asılmadı. ? Erdoğan'ın tek konuşmacı olduğu programda kırmızı kravat takmayı tercih etti.

Kızılelma ve Gökbey karşıladı

Ankara Spor Salonu'nun dışında üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi. Sergilenen ürünler arasında Bayraktar Kızılelma, Gökbey Helikopteri, Milli Muharip Uçak da yer aldı. Kurulan stantlarda yer alan yerli üretim silahlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Salonda Aşık Veysel, Neşet Ertaş ve Cem Karaca'nın şarkıları çalındı. Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' şarkısı sık sık tekrarlandı. Türkiye Yüzyılı logosu salonda da hissedildi. Salona kurulan büyük platformdaki ekrana gökyüzüne yükselen ışık huzmeleri ve yıldız figürleri yansıtıldı. Salonun orta kısımda sandalyelerin üzerinde sadece Türk bayrakların olduğu platforma Türkiye Yüzyılı logosunun hazırlandığı maket konuldu. Öte yandan salonda küçük ekranlara 'www.türkiyeyuzyili.com.tr' adresi ile birlikte '#TürkiyeYüzyılı' hastagi de yansıtıldı.

Çok makas eskittik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla, bugüne kadar açılan tesislerin kurdele kesiminde kullanılan Cumhurbaşkanlığı Makas Koleksiyonunu konu alan filmi paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Filmde "Son 20 yılda çok makas eskittik. Şimdi dünyanın en büyük makas koleksiyonunun büyütmeye devam ediyoruz. Ortaya koyduğumuz eserler ve hayata geçirdiğimiz hizmetlerle" ifadeleri yer aldı.

7 ay durmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı" öncesinde Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti. Spor salonunun bulunduğu bölgede muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın, Gökbey helikopterinin, zırhlı taşıyıcıların yer aldığını aktaran Erdoğan, laf değil icraat ürettiklerini ifade etti. "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusu yapan Erdoğan, "Kimse bizi bölemeyecek. Kimse bizim önümüze taş koyamayacak. Yeter ki biz birbirimizi Allah için sevelim." dedi. Yaklaşan seçimleri hatırlatan Erdoğan, "7 ayımız var, 7 ay içerisinde durmak yok yola devam" dedi.