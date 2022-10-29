Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
'Türkiye Yüzyılı'yla yükseliş dönemi
'Türkiye Yüzyılı'yla yükseliş dönemi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
İzmir Valiliğinden '3 okul birden kapatıldı' haberine açıklama
İzmir Valiliğinden '3 okul birden kapatıldı' haberine açıklama
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Togg'un renkleri belli oldu
Togg'un renkleri belli oldu
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
TTB Başkanı Fincancı tutuklandı
Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira oldu
Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 7 bin 425 lira oldu
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS soruşturması açıklaması
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle hayalden gerçeğe dönüşen Türkiye'nin Otomobili Togg'da bugün seri üretime başlanıyor. Devrim'den bu yana 61 yıllık yerli otomobil hasretinin son bulacağı Togg'la 2030'a kadar 2 trilyon liralık ekonomik değer oluşturulacak. Togg, 20 milyar dolarlık cari açığa da ilaç olacak

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 29 Ekim 2022 08:06
Yazdır
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün

Türkiye'nin merakla beklediği yerli ve milli otomobil Togg'un C-SUV modelinin seri üretimine bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 2011'de gündeme gelen yerli ve milli otomobil fikri olgunlaşarak 11 yılda vücut buldu. 2017'de yerli otomobil Togg'un da ortaklarından olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) öncülüğünde bir araya gelen '5 babayiğit' Türkiye'nin gururuna imza attı. İşte o sürecin detayları adım adım şu şekilde gerçekleşti:

İLK KIVILCIM 2011'DE ÇAKILDI

*2011 yılının Ocak ayında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu'nda "Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım" ifadeleriyle ilk kıvılcımı ateşledi.

*Başbakan'ın yerli otomobil çağrısına o dönemde 3 yıl boyunca cevap gelmezken, sessizliği Ford Yeniköy Fabrikası'nın 22 Mayıs 2014'te yapılan açılışında yine Erdoğan bozdu. Yerli otomobil isteğini tekrar eden Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilini üretebileceğine olan inancını dile getirdi.

*2015 yılında devreye TÜBİTAK girdi. İsveçli SAAB'ın platformu satın alınarak süreç hızlandırılmaya çalışıldı. Dört modelinin altyapısı satın alındı. Uzun süre konuşulan bu adımdan memnun kalınmadı.

5 BABAYİĞİT ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

*2017'de çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, babayiğitileri bulma görevini TOBB'a verdi. 6 aylık çalışma sonucu 5 babayiğiti bir araya getiren TOBB, Külliye'de imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) adıyla yola çıktı. Babayiğitler arasında Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yer aldı. Tüm paydaşların eşit hisseye sahip olduğu ortaklıkta yüzde 19 pay aldı. TOBB'da yüzde 5 hisseyle projeye ortak oldu.

* Takvimler 2018'i gösterdiğinde Togg'un CEO'su da netleşti. 2018'de milli proje için Almanya'dan Bosch yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.

Anadolu renkleri

"Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak. Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarladığı ilk akıllı cihazının dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

Şuayip Alabay

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
ASELSAN, 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi
ASELSAN, 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi
Üretime kredi politikasından taviz yok
Üretime kredi politikasından taviz yok
Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı
Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı
Togg'un renkleri belli oldu
Togg'un renkleri belli oldu
Türkiye'nin otomobili TOGG ezberleri bozmaya geliyor
Türkiye'nin otomobili TOGG ezberleri bozmaya geliyor
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon

Bu Habere Tepkiniz

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Türkiye'nin En Büyük Paulmark Mağazası 29 Ekim de Ankara da Açılıyor

Türkiye'nin En Büyük Paulmark Mağazası 29 Ekim de Ankara da Açılıyor

https://www.paulmark.com.tr/
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşıdı.
Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?

Vakıf üniversitesinde kimlere ceza soruşturması açılabilir?
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önce oynadığı ve kült haline gelmiş 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle ilgili samimi itirafta bulundu.