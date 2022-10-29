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Tosuncuk'un kuzeni çete lideri çıktı!

İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda çete üyeleri ATM'den para çekerken suçüstü yakalandı. Şebekenin lideri Erol A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınırken Erol A.'nın 'Çiftlik Bank' davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Ekim 2022 10:23
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Tosuncuk'un kuzeni çete lideri çıktı!


İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yasadışı Bahis ve Kumarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, futbol ve diğer spor müsabakaları üzerine yasa dışı şekilde bahis oynatan çeteyi tespit etti.


Şüphelileri bir süre takip eden polis, çete liderinin kamuoyunda 'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın'ın eniştesi ve kuzeni olan Erol A. olduğunu belirledi. Polis, şüphelilerin fark edilmemek için bilinen kargo şirketlerinin amblemlerini kullanarak kendilerine kurye süsü verdiklerini tesit etti.

KENDİLERİNE KURYE SÜSÜ VEREREK GİZLENDİLER

Erol A.'nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesinin 'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağladıkları, Erol A. ve beraberindeki 5 şüphelinin Küçükçekmece'deki bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince takip edildiklerinden habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM'lerden benzer yöntemle para çektikleri anlaşılan Erol A. liderliğindeki 5 şüpheli H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. tek tek belirlendi.

Yapılan fiziki takibin sonucunda bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden Erol A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı.


ŞİFRELİ MESAJLAŞMA PROGRAMI KULLANAN 5 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üst aramalarında 108 bin 450 lira ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca şüphelilerin bahis paralarını 'QR Kod' sistemini kullanarak ATM'lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelerin ATM'lerden para çektikleri anlar ise çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde para çeken şüphelilerin çektikleri paraları diğer çete üyelerine verdikleri anlar ve şüphelilerin beraber vakit geçirdiği anlar yer aldı.

Tosuncuk'un kuzeni çete lideri çıktı! Yasa dışı bahis şebekesine operasyon

EMİR SOMER

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