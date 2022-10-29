İstanbul'da yolcu otobüsü alev aldı
İstanbul Başakşehir'de yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın kısa sürede büyüdü. Otobüs alev alev yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Ekim 2022 12:30
Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe kavşağına geldiğinde alevler yükseldi.
Yolcular tahliye edilirken yangın kısa sürede büyüdü.
Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otobüs söndürülürken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız