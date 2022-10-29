İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den 'Hepimiz Aynı Yaştayız' paylaşımı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz bu asırlık hikayeyi hep birlikte yazdık. Millet olarak uyanıp, istikbalimize sahip çıktık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak." ifadelerini kullandı.

Akşener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Hepimiz Aynı Yaştayız" başlığıyla hazırlanan bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Videoda, "Asırlık Pastane" adlı iş yerinde Cumhuriyet Bayramı kutlanırken, pastanede bulunanların Cumhuriyet sayesinde geldikleri yerlere vurgu yapılıyor.

Akşener, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Bugün Cumhuriyet gibi hayatların, doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan, nice başarıların yolunu açan o büyük hikayemizi kutluyoruz. Biz bu asırlık hikayeyi hep birlikte yazdık. Millet olarak uyanıp, istikbalimize sahip çıktık. Şartlar ne kadar zor olursa olsun, hür sesimiz daima mavi göklerde yankılanacak. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak."