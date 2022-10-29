Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak

İlk yerli otomobil 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi
İlk yerli otomobil 'Devrim', Togg'un Gemlik Kampüsü'ne getirildi
Emekli icra müdürü krediyi iptal ettirmek isterken dolandırıldı
Emekli icra müdürü krediyi iptal ettirmek isterken dolandırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı
Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 99 yaşında
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
'Türkiye Yüzyılı'yla yükseliş dönemi
'Türkiye Yüzyılı'yla yükseliş dönemi
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
İzmir Valiliğinden '3 okul birden kapatıldı' haberine açıklama
İzmir Valiliğinden '3 okul birden kapatıldı' haberine açıklama
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Resmi Gazete'de tarih verildi: Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
Togg'un renkleri belli oldu
Togg'un renkleri belli oldu
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
İnternet sitesi açıldı: İşte 16 maddede Türkiye Yüzyılı
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Belediyeden yeni anlaşma: Personele ek 18 bin lira daha promosyon
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Ekonomiye ilişkin torba teklif gelecek hafta kanunlaştırılacak
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
Erdoğan'dan 'anayasa değişikliği' açıklaması
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
'250 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde son başvuru tarihi uyarısı
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Altılı masa 'parlamenter sistem yol haritası'nı kamuoyuyla paylaşacak
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Özdağ: Kılıçdaroğlu Mansur Bey'in adaylığını desteklemeli
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Fincancı'nın tutuklanmasının ardından Başsavcılık'tan yeni adım
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da bugün ve yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
Erdoğan vizyon belgesini bugün açıklıyor
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
İlk araç Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilecek
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Normal evlilik anayasaya giriyor: AK Parti anayasa taslağını tamamladı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Amasra'daki maden ocağı patlamasında 24 kişi gözaltında
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Ekonomiye ilişkin 'torba' kanun teklifinde 17 madde daha kabul edildi
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Tahliye kararı verilen evi bu hale getirdiler: 500 bin TL masraf var
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
Boğaziçi'nden Tolga Sütlü'nün atamasının yenilenmemesine ilişkin açıklama
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
İntörn doktorların aylık ödemeleri asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
Üç ilde ataması yapılacak sağlık personeli sayısı açıklandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak

BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak:- "Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2022 13:47
Yazdır
Togg yeni projelere de ilham kaynağı olacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri Zeki Durak, "Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Gemlik Kampüsü'nde Togg araçlarının sergilendiği fuaye alanını gezen Durak, AA muhabirine, önemli bir yatırımın Bursa'da gerçekleşmesinin gurur ve mutluluk verici olduğunu söyledi.

Togg'un vizyoner bir proje olduğunu belirten Durak, "Bizler bölgemizde hem girişimcileri artırmak hem de gençlerimize yön vermek istiyoruz. Togg aslında tek başına bir otomobil değil aynı zamanda geleceğimize de bir yatırım. Ülkemizde 'Biz bunu başarabiliriz'in mesajını vermek çok önemli. Bursa çok heyecanlı, bölgemiz çok heyecanlı, ülkemiz çok heyecanlı. Burada olmaktan da bu tarihi ana şahitlik etmek adına büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Durak, BEBKA'nın da girişimcileri desteklediğini, bu alanda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Ajans bünyesinde girişimcilik merkezini yakında faaliyete alacaklarını anlatan Durak, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde de bunun artarak devam etmesini istiyoruz. Gençlerimizin Togg'a yeni aplikasyonlar geliştirmelerini, yine otomotiv sektörü olsun, ulaşım sektörü olsun, uzay teknolojileri olsun, raylı sistemler olsun bu konuda yeni teknolojiler geliştirmelerini destekliyoruz. Ülkemizden inşallah Togg'un çıktığı gibi daha büyük girişimciler çıkması ve dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Karadeniz'de palamut bolluğu
Karadeniz'de palamut bolluğu
ASELSAN, 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi
ASELSAN, 'elektronik gözleri' millileştirip keskinleştirdi
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
Togg seriye başlıyor: Gemlik'te tarihi gün
Üretime kredi politikasından taviz yok
Üretime kredi politikasından taviz yok
Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı
Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine ulaştı
Togg'un renkleri belli oldu
Togg'un renkleri belli oldu

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilir mi?
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Türkiye'nin En Büyük Paulmark Mağazası 29 Ekim de Ankara da Açılıyor

Türkiye'nin En Büyük Paulmark Mağazası 29 Ekim de Ankara da Açılıyor

https://www.paulmark.com.tr/
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik süresi, emeklilikte ek göstergeyi kazandırır mı?

İsteğe bağlı iştirakçilik döneminde intibak işlemi yapılır, ancak yapılan intibak ek göstergeyi yükseltmez. Daha önce kazanmış olduğu ek gösterge devam ettirilir.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşıdı.
Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Kaymakamın 2008 tarihli 'düşük not' davasında karar çıktı

Danıştay 2. Dairesi, kaymakamı olarak görev yaptığı dönemde kendisi hakkında düzenlenen 2008 yılına ait sicil raporu ile mülki idare amiri değerlendirme raporunun iptali istemiyle davada kararını verdi.
Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Türkan Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf!

Usta sanatçı Türkan Şoray yıllar önce oynadığı ve kült haline gelmiş 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle ilgili samimi itirafta bulundu.