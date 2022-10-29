Tekirdağ'da 8 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2022 14:22
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçelerde bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda, 770 gram skunk, 105 gram esrar, 97 gram eroin, 8 gram bonzai, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.Ç, E.V, E.Ö, T.U, E.A, Ö.T, B.İ. ve M.H'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız