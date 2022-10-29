Diyarbakır anneleri Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Türk bayrağı bulunan balon uçurdu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1153'üncü gününde sürüyor.

Evlat nöbeti tutan anne ve babalar, HDP il binası önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla üzerinde Türk bayrağı bulunan balonları uçurdu.

Aileler adına açıklama yapan Süleyman Aydın, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, evlat mücadelelerinin kararlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Sonuna kadar çocukları için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade eden Aydın, "Evlat nöbeti tutan anne ve babalar olarak tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Türk bayraklı balonlarımızı evlatlarımız ve Cumhuriyet Bayramı'mız için göklere uçuruyoruz." ifadelerini kullandı.

- Oturma eylemine bir aile daha katıldı

Bu arada, Diyarbakır'dan Sefer Karakaş da 7 yıl önce 20 yaşındayken kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil oldu. Karakaş ile evlat nöbetine katılan aile sayısı 319'a yükseldi.