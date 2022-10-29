İşte Togg'un üretileceği tesis

Açılışa saatler kala, fabrika farklı açılardan görüntülendi. Fabrika her şeyiyle üretime hazır. Bantlar açılışla birlikte Türkiye'nin otomobilinin üretimine başlayacak.

1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. 2020'de temeli atılan kampüs 2 yılda tamamlandı. İnşaatında toplam 9 bin 700 kişi görev aldı. Kampüs, montaj tesisinden Ar-Ge merkezine, Prototip Geliştirmeden, Kullanıcı Deneyim Parkı'na kadar birçok birime ev sahipliği yapıyor.

Tesis, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Karbon salımını azaltmak üretimde öncelikli. Avrupa'nın en temiz boyahanesi yine bu kampüste faaliyete başlıyor.

Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.