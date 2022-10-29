Burak Haktanır: O kadın TSK'ya iftira attı!
Boğaziçi Film Festivalinde aldığı ödülü, TTB Başkanı Şebnem Koruru Fincancı'ya ithaf eden Özcan Alper'e oyuncu Burak Haktanır'dan sert tepki geldi.
Boğaziçi Film Festivalinde ödül alan Özcan Alper, konuşmasında, TTB Başkanı Fincacı hakkında: 'Şebnem Korur fincancı, sadece barış dediği için maalesef linç kampanyasına maruz kaldı, umarım son olur, umarım cezaevinden çıkar, bu ödülü ona itfah ediyorum' dedi.
Katılımcılar arasında yer alan oyuncu Burak Haktanır, sahnede bulunan Özcan Alper şu şekilde tepki gösterdi: ' PKK sayfalarının övdüğü o kadın, TSK'ya iftira attı diyerek, ödül alan Özcan Alper'e tepki gösterdi.
Sahnede bulunan diğer bir oyuncu Selcen Ergün, Burak Haktanır'ın bu eleştrisine; ' çok eril bir dil kullanıyorsunuz' diye tepki gösterdi.
Olay sonrasında oyuncu Burak Haktanır, salonu terk etti.
İşte olayın yaşandığı o video
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"O kadın TSKya iftira attı"Yekvücut (@yekvucutcom) October 29, 2022
Oyuncu Burak Haktanır, Boğaziçi Film Festivalinde aldığı ödülü Şebnem Korur Fincancıya ithaf eden Özcan Alpere bu sözlerle tepki gösterdi
Selcen Ergün, milli duruş gösteren Burak Haktanırı "eril dil" kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. pic.twitter.com/Jkql2UlLW9