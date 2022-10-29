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Mersin'de palet fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Ekim 2022 22:32
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Mersin'de palet fabrikasında yangın

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Görevlilerin durumu bildirilmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının fabrikanın bitişiğindeki kömür deposu ve çevresindeki evlere sıçrama ihtimali nedeniyle çevre ilçe belediyelerine ait arazözlerle bölgeye su takviyesi yapıldı.

Öte yandan, AFAD ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne ait çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bölgeye gelerek incelemede bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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