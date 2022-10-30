Erdoğan ailesinin alacağı TOGG'un rengi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenindeki konuşmasında kendisine alacağı yerli otomobilin ilk siparişini verdi. Erdoğan konuşmasında "Tabii alacağımız otomobilin rengine refikam Emine Hanım, istişare edeceğiz, kararı ondan sonra vereceğiz" ifadesini kullandı. Bu çağrı sonrasında eşi Emine Erdoğan ise sosyal medya hesabından Togg'un hangi rengini tercih ettiğini açıkladı.

Emine Erdoğan, paylaşımında, Togg'u "Yeni, şık ve modern" olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 99. yaşına yakışır bir imza olan yerli aracımız Togg'u seri üretim bandında görmenin sevinci içerisindeyiz. Her alanda vizyoner ve üreten bir ülke olarak mirasçısı olduğumuz Cumhuriyet'i, olmazları başararak yaşatmaya devam edeceğiz. Teknoloji çağının tüm özelliklerini yansıtan, tasarım ürünü milli otomobilimizi yollarda göreceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz.

"GÖNLÜMÜZ ANADOLU KIRMIZISINDAN YANA"



Ülkemizin 60 yıllık hayalinin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin cennet köşesinden renkler, Togg'a ayrı bir güzellik katmış. Her biri birbirinden güzel ancak gönlümüz al bayrağımızın da timsali Anadolu kırmızısından yana oldu. Hayırlı olsun."