Taşınmazlara 'değer' haritası: Bak evin fiyatını gör

Türkiye genelinde 200 milyonun üzerinde tapu senedi bulunuyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu taşınmazların fiyatının belirlenmesi, ortaya çıkan değer artışlarının tespit edilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulması için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir 'Gayrimenkul Değer Bilgi Merkezi' kuracak.

Ayrıca Web Tapu Uygulaması ile alım-satım gibi işlemlerin elde edilen değerler ile yetkilendirilen kuruluşlarca düzenlenen raporların Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Değer Bilgi Merkezine elektronik olarak anlık gönderilmesi sağlanacak. Böylece gayrimenkul alım-satımında vergi kaçağının önüne geçilecek.

Öte yandan önümüzdeki yıl çok boyutlu harita üretimiyle ilgili de çalışmalar yapılacak.

Cevdet Fırat Aydoğmuş