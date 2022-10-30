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İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar

Türkiye Cumhuriyetin 99. yaşına girdiği tarihi günde yerli otomobili TOGG'u da banttan indirerek on yılların hayalini gerçeğe dönüştürdü. Kendisi bir akıllı cihaz olan ve 'Bir arabadan daha fazlası' olarak anılan TOGG'un fiyatı ve satışıyla ilgili adımlar da yeni dünyanın diline ve tarzına uygun biçimde online olarak gerçekleşecek.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Ekim 2022 09:00
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Sabah'tan Ufuk Sandık kaleme aldı... İşte TOGG konusunda merak edilenler ve önemli ayrıntılar;

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretiminin yapıldığı Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV'un seri üretim bandından da inişi kutlandı. 2023 ilk çeyreğinde yola çıkacak model online olarak satılacak.

Türkiye'nin Devrimle'le başlayan 60 yıllık hayali gerçek oldu. Türkiye'nin otomobili Togg'un üretileceği Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta, ayrıca Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlandı.

Fabrikada üretilen ilk araçlar homologasyon testlerine tabi tutulacak. Testlerin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk akıllı cihazı olan SUV ile pazara çıkacak.

Ardından yine C segmentindeki Sedan modeli üretilecek. Togg, otomotiv sektöründeki değişimleri göz önüne alarak hatchback modelin üretimden vazgeçerek, bugün trend haline gelen Cross Coupe'yi üretme karar aldı.

KAPASİTE 100 BİN ADET

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar ortak platform kullanarak beş farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. Yıllık 100 bin adet kapasitesi olan Togg'un 2023'de üreteceği araç sayısı 17-18 bin adet olacak.

Togg, açılışta satış stratejisini de açıkladı. Kullanıcıya yakın olmak için dijital ve fizikseli hibrit bir yapıda birleştirerek doğrudan satış yapacak.

Kasımda İstanbul'da Zorlu Center'da ilk temas noktasını açacak. 2023'e kadar bu sayı 19'a ulaşacak. Satış sonrası temas noktaları ise sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada hazır olacak.

30 DAKİKADA % 80 ŞARJ OLUYOR

Doğuştan elektrikli modüler platformu ile Togg, "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak. Beş kişilik bir aile için yeterli 420 litre, arka koltuklar yatırıldığında 1.900 litreye kadar genişleyen bir bagaj hacmi sunacak. Akıllı cihazda, yüksek hızlı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı ortalama 25 dakika içinde yüzde 20'den 80'e ulaşabilecek. Cihaz menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de özelliklerinden biri...

0-100 HIZLANMA 4.8 SANİYE

Araçta, gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketi yer alacak. Togg C-SUV modeli 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek. Son hız 180 km/s ile sınırlandırılacak.

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RENKLER TÜRKİYE'DEN

Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'den ilham aldı. Türkiye'nin akıllı cihazı Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan 'Türkiye'nin Renkleri' ile yollarda olacak.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA TEST EDİLDİ

Togg'un dünyanın önde gelen farklı akredite test merkezlerindeki testleri de sürüyor. Karda, kışta, çamurda, dünyanın dört bir yanında testler devam ediyor.

Rüzgar, konfor, iklim, yol tutuş, dayanıklılık ve çarpışma testleri devam eden Togg, Güney Yarım Küre'de zorlu kış şartlarında Arjantin Tierra del Fuego'da gerçekleştirdiği kış testini de başarıyla tamamladı.

3 MİLYON SAATLİK MESAİ

Togg Gemlik Kampüsü'ün temeli 18 Temmuz 2020'de atıldı. Tesisin üst yapı çalışmaları ise Ocak 2021'de başlatıldı. Kampüs, inşaatın başlamasından bu yana geçen iki yılda tamamlandı. 1.2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. İnşaatta 9 bin 700 kişinin görev aldığı kampüste, 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi.

Gemlik Kampüsü'nün zemin güçlendirilmesi için 44 bin adet beton kolon üretildi. Tesis inşasında 34 bin ton demir, 325 bin metreküp beton kullanıldı. Üretim hatlarında toplam 250 robot devreye alındı. Kampüsteki inşaat çalışmaları, 7/24 canlı yayında, 76 farklı ülkeden, 2.5 milyondan fazla kişi tarafından izledi.

81 İLDE 1.000 ŞARJ İSTASYONU

Togg, Türkiye'de uçtan uca yüksek performanslı şarj cihazı kurmak için yüzde 100 Togg iştiraki olan "Trugo' markasını kurdu. EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansını alan Togg, ilk cihazlarını Bolu'da hizmete aldı. Kullanıcılar bu altyapı ile Edirne'den Kars'a, Rize'den Antalya'ya seyahat etme imkanına kavuşacak.

Trafik yoğunluğu yüksek güzergahlarda 25, az yoğunlukta bölgelerde 50 kilometrede bir şarj cihazı kurulacak. Togg, Shell ile bir iş birliği de gerçekleşti. Anlaşmaya göre Trugo'nun 81 ilde 600'ün üzerinde lokasyonda 1.000 adet yüksek performanslı şarj cihazı kurma hedefi ile uyumlu olarak, öncelikle 400 Shell istasyonu belirlendi.

CARİ AÇIĞI KAPATMAYA 10 MİLYAR EURO

Elektrikli ve bağlantılı akıllı bir cihaz geliştiren Togg'un önceliklerinden biri de kullanıcılara en uzun menzili sağlayacak en gelişmiş teknolojiye sahip bir batarya iş ortağı bulmaktı.

Togg bu hedefle enerji yoğunluğu en yüksek Li-ion NMC hücre teknolojisine sahip olan Farasis Energy ile ortaklığa gitti. Togg ve Farasis Energy ortaklığında 27 Eylül 2021'de Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'ni kuruldu. 2024'te üretim yeni yerleşkeye taşınacak. Batarya üretimi 2032'e kadar 30 milyar euro Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya, 10 milyar euro cari açığı azaltacak şekilde ekonomiye katkı sağlayacak.

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