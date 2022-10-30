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Örnek babaya vefa: Doktor oğlu köyün okuluna kütüphane yaptırdı

Mersin'de geçtiğimiz yıl 78 yaşında vefat eden Hakim Hüseyin Turna adına oğlu tarafından mezun olduğu köy okuluna kütüphane yaptırıldı. Köyün ilk üniversiteye gidenlerinden olan Hakim Turna'nın çevresinde birçok kişinin okumasına örnek olarak çok sayıda doktor ve öğretmen yetişmesine vesile olduğu aktarıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 09:59
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Erdemli ilçesine bağlı Elvanlı köyünde bulunan Elvanlı Ortaokulu'na İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna tarafından aynı okuldan mezun olup hakimlik ve avukatlık kariyerine sahip babası Hüseyin Turna adına kütüphane yaptırıldı. Yapılan kütüphane Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve diğer protokol üyeleri, öğrenciler ile Turna ailesi ve yakınlarının katılımıyla açıldı. Bin adet kitapla kurulan kütüphaneden ise öğrenciler ilk günden faydalanmaya başladı. Kütüphaneyi çok sevdiklerini belirten öğrenciler, burada kitap okuma ve ders çalışmanın çok güzel olacağını ifade etti.

"Babam vatana, millete faydalı olan insanı çok severdi"

Kütüphaneyi kuran Prof. Dr. Burak Turna, "Babam Hüseyin Turna 1943 yılında bu köyde doğdu. Köydeki bu okulun ilk öğrencilerinden ve kendisi bu coğrafyada ilk üniversiteye giden kişi. Gençlere, yeğenlerine hep okumanın öneminden bahsederdi, okuyan insanı çok severdi. Vatana, millete faydalı olan insanı çok severdi babam. Dolayısıyla biz de onun aziz anısını yaşatmak, gençlere okumayı aşılatmak adına bu kütüphaneyi yaptırmayı uygun gördük. Çok mutluyuz, çok güzel bir ortam, çok güzel bir gün. İnşallah gençlerimiz faydalanır bu süreçten. Babam ben kariyer yaptığım için, doktor olduğum için, üniversite hocası olduğum için çok mutluydu. İnsanlara yardım etmemizden gurur duyuyordu. Bizlerle ilgili güzel şeyler duyduğunda gurur duyuyordu. Eminim ki bugün de çok mutlu olmuştur. Öyle düşünüyorum şu anda" dedi.

"Onun sayesine 20 öğretmen, 6 doktor yetişti"

İstanbul'dan dayısı adına açılan kütüphane için geldiğini anımsatan yeğeni Süleyman Gökalp, "Dayım benim, Hüseyin Turna bizim ailenin, sülalenin ilk okuyanlarından biri. O bizim rehberimizdi. Onun sayesinde yaklaşık 20 kadar öğretmen, 5-6 doktor, bir o kadar yurt dışına giden görevlimiz var. Bizim için çok önemli o. Ben de onun için İstanbul'dan sabah kalktım geldim. Bu kütüphanenin açılışına katılmak istedim" ifadelerini kullandı.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de, "Bir köy okulumuz olan Elvanlı'da buranın ilk mezunlarından Hakim Hüseyin bey adına oğlu Burak beyin yaptırdığı kütüphanenin açılışını yaptık. İçinde yaklaşık bin tane kitap bulunduran kütüphanemiz öğrencilerimiz için güzel bir alan oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

Kütüphanenin cumhuriyet çocuklarının eğitimine, gelişimine katkıda bulunacağını dile getiren Kaymakam Aydın Tetikoğlu ise, öğrencilerin bu kütüphaneden üst seviyede istifade edeceğini düşündüğünü kaydetti.

Duygu dolu bir anı yaşadıklarına dikkat çeken Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, "Tabi insanlarımızın yetiştiği memleketi, yetiştiği yeri unutmaması ve özellikle babalarının adına böyle bir faaliyete, böyle bir güzelliğe imza atmaları hassaten çok çok önemli, çok çok değerli. Birçok değeri, güzelliği bir arada yaşıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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