Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Dolar kurundaki ve Brent petroldeki yükseliş benzin fiyatları üzerinde etkisini gösteriyor. Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.
Doların sürekli artması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor.
Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı da OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.
Benzine pazartesi gece yarısından sonra 71 kuruş zam bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.61 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 20.73 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.21 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 20.71 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27.23 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TLMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız