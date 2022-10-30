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Borsada yükseliş potansiyeli devam ediyor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yükseliş potansiyeli, beklentileri aşan bilançolar ve küresel merkez bankalarının "ultra şahin" para politikalarının yavaşlayacağına yönelik beklentilerle sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 11:11
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Borsada yükseliş potansiyeli devam ediyor

BIST 100 endeksinde rekorlarla geçen 3 haftanın ardından bu hafta sınırlı bir düzeltme yaşansa da piyasa beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

Küresel bazda önemli merkez bankalarının artan resesyon endişeleriyle "ultra şahin" para politikalarında yumuşamaya gideceğine yönelik beklentiler görece riskli varlıklara olan talebi artırırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta alacağı faiz kararının ardından konuya ilişkin yapacağı yönlendirmeler büyük önem taşıyor.

Öte yandan, yurt içinde yoğunlaşan bilanço döneminde beklentileri geride bırakan şirket karlılıkları sonrası yatırım kurumları hedef fiyatlarını yukarı yönlü revize ederken, bu durum BIST 100 endeksinde yükseliş potansiyelini destekliyor.

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 110 getiri ile küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4.015,62 puana taşıdı.

Ekim başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kazanan BIST 100 endeksinde, bütün sektör endeksleri yükseliş kaydetti.

Bu arada, dolar bazlı bakıldığında yüzde 50'den fazla yükselerek 210 sent seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor.

- "Özellikle 4.000-4.200 kademeleri test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır"

NoorCM Menkul Değerler Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hızlı bir ralli süreci ile 4.000 sınırına dayanan borsanın cazibesinin mevcut koşullar çerçevesinde devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

2022 genelinde pozitif ayrışan ve uzun süreli trendini 4.000 puana kadar genişleten BIST 100 endeksinde iyi bir 3. çeyrek bilanço dönemi geçeceğini düşündüğünü ifade eden Uluhan, özellikle bu bilanço döneminde sektörel olarak bankacılık, hava yolu, aracı kurum, enerji, turizm ve gıda gibi sektörlerin ön plana çıkacağını, 3. çeyrek bilançolarında bu sektörlerdeki karlılıkların artan maliyetlere rağmen iyi bir performans yansıtacağını kaydetti.

Borsa İstanbul'un 2022 yılı başından bu yana küresel borsalara göre pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran Uluhan, "Özellikle 4.000-4.200 kademeleri bu bağlamda test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır." dedi.

Uluhan, mevcut koşullarda borsanın yukarı yönlü potansiyeli devam etse de olası bir aşılamama senaryosunda düzeltme hareketinin öncelikle 3.600 seviyelerine kadar gerçekleşebileceğini ancak öncü sektör ve hisselere talebin devamı ile düzeltmenin sınırlı kalmasını beklediğini kaydetti.

Yeni para girişinin borsanın yükselişinde belirleyici etken olacağını vurgulayan Uluhan, yıl sonuna doğru yeni zirveler görülse dahi, kalıcı yükselişler ile borsaya para girişinin her zamankinden daha çok önem arz edeceğini söyledi.

- "2023 yılı 'Borsa İstanbul'un yılı olmaya namzet' diyebilirim"

Ahmet Uluhan, "izlenilen para politikası etkisi ve enflasyonist ortamın devamının" borsanın yükselişinde temel hikaye olmaya devam ettiğini, bu bağlamda önümüzdeki günlerde de borsada yükselişin devam etmesinin beklenebileceğini kaydetti.

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Seçim sürecine girilmiş olmasının bazı risklerle beraber birçok sektörde pozitif yansımalara neden olabileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini aktaran Uluhan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel çaptaki oynaklıklar ya da borsalarda görülen türbülansların bize etkilerinin sınırlı kalmaya devam edeceğini ve içeride hisse piyasasının pozitif ayrışarak 2022 yılını tamamlamasını bekliyorum. Global tarafta merkez bankalarının yürüttüğü sıkılaşma politikalarının hafiflediği ya da sonlandığı ve içeride seçim belirsizliğinin ortadan kalktığı bir atmosferde dolar bazında borsanın daha çok yolu olduğunu düşünüyorum. Haliyle 2023 yılı da başka bir hikayeyle 'Borsa İstanbul'un yılı olmaya namzet' diyebilirim."

- Düzeltmeler endeksin sağlıklı yükselişi açısından önemli

Alnus Yatırım Araştırma Direktörü Volkan Dükkancık da "Yüksek enflasyon ve büyüme endişeleri arasında sıkışan küresel piyasalarda ABD'den gelen verilerin ekonomideki yavaşlamayı teyit etmesi sonrası Fed'in ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaştığı algısının güçlenmesi ile küresel çapta risk iştahının bir miktar toparlandığını görüyoruz." dedi.

Hem Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) hafta içinde 75 baz puanla faiz artırımlarını sürdürmesi hem de Fed yetkililerinden gelen açıklamaların merkez bankalarının kısa vadede sıkı duruşlarını değiştirmelerinin çok kolay görünmediğine işaret ettiğini belirten Dükkancık, bununla birlikte son birkaç haftadır yaşanan sert satışların ardından gelen bu kısa soluklanmanın kalıcı bir toparlanmaya dönüşebilmesi için enflasyon cephesinden de destekleyici veriler gelmesi gerektiğini kaydetti.

Dükkancık, yurt içinde ise yatırımcıların odak noktasının 3. çeyrek bilançolarında kalmaya devam ettiğini aktararak, BIST 100 endeksinde ekim ayı ile birlikte başlayan güçlü trendin ilk hedefleri olan 4.000 puan etrafında ivme kaybettiğini söyledi.

Hareketin yeni bir ivme kazanabilmesi için 4.000 puan seviyesinin kalıcı olarak aşılması gerektiğini belirten Dükkancık, "Ancak öncesinde endeksin 3.800-3.850 bandında güç toplamasının trendin devamı açısından daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Bu seviye üzerinde kaldıkça piyasayı yukarı yönde izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Dükkancık, büyük resimde ise 3.700'ün üzerinde TL bazında yeni zirvelerin gündeme kalmaya devam edeceğini, bilanço beklentileriyle hisse bazında hareketlerin de ön planda olmayı sürdüreceğini düşündüklerini kaydetti.

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