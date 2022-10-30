İzmir'de inşa edilen deprem konutları yıl sonuna kadar teslim edilecek

Bıyıkoğlu, Şehir Hastanesi yakınlarındaki 375 hektarlık rezerv alanda gazetecilere deprem konutlarına ilişkin bilgi verdi.

Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Bıyıkoğlu, İzmir Depremi sonrası Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından toplam 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, birer anaokulu, ilkokul, ortaokul ve 2 cami için ihale açıldığını aktardı.

Yıkılan binaların bulunduğu Mansuroğlu, Manavkuyu ve Salhane mahallelerinde 1404 konut ve 289 iş yerinin teslim edildiğini hatırlatan Bıyıkoğlu, rezerv alan olarak tabir edilen Şehir Hastanesinin üst tarafında toplam 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden oluşan projenin devam ettiğini kaydetti.

Bu projenin de ilk etabındaki 397 konut ve 2 iş yerinin teslim işlemlerine başladıklarını aktaran Bıyıkoğlu, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 444 konut, 6 iş yerinden oluşan ikinci etap proje alanımızın ise iskan ve abonelik işlemleri devam etmekte olup teslim işlemlerine başlayacağız. Geriye kalan 2 bin 816 konut ve 60 iş yerinin ise yıl sonuna kadar etaplar halinde teslim edilmesini planlıyoruz. Yani yıl sonuna kadar rezerv alandaki toplam 3 bin 657 konutun tamamını depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

- "Millet Bahçesi çalışması devam ediyor"

Rezerv alanın tamamına elektrik, su, doğalgaz gibi altyapı imkanlarının ulaştığını vurgulayan Bıyıkoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgemizde anaokulu, ortaokul, ilkokul ve 2 caminin de inşaatları devam etmektedir. Deprem konutlarımız 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak tasarlanmıştır. Ağırlıklı olarak 3+1 konutlardır. Biz bu konutların yapımını tamamladıktan sonra Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz ve AFAD Başkanlığımızın koordinesinde hak sahiplerine teslim işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca rezerv alanda yeşil alan ihtiyacını da giderecek Millet Bahçesi Projesi'nin çalışmaları devam etmektedir."