Meslek edindirme kursu hayatlarını değiştirdi

Belediye bünyesindeki 19 Aile Merkezinde kişisel gelişim, meslek edindirme, hobi ve el sanatları kursları düzenleniyor. Mamak Belediyesinin 60 farklı branşta ücretsiz hizmet verdiği kurslara kayıt olmak isteyenler belediyenin internet sitesinden ön kayıt yaptırabiliyor.

Mamak Yaşam Akademisinden eğitim alan Cansu Aslan da bugün kendi güzellik salonunu işletiyor.

Aslan, AA muhabiriyle yaptığı görüşmede, MAYA sayesinde hayatının dönüştüğünü, daha önceki muhasebecilik mesleğinden bir anda vazgeçtiğini belirtti.

Cansu Aslan, "Maliye mezunuyum, mezun olduktan sonra 4 yıl muhasebe sektöründe çalıştım. Ardından sevemedim, mesleğimi yapamadım, masa başında oturmak bana göre değildi. Sonra kursa başvurdum, eğitim aldım, sınavlara girdim, kazandım. Diplomamı yırttım, güzellik sektörüne atıldım, iyi ki yapmışım, hiçbir şekilde pişman değilim, yine olsa yine yaparım. Kadınlara hizmet etmek istedim." diye konuştu.

Aslan, güzellik salonu açmasının, kendisi için farklı bir başlangıç olduğunu belirterek, "Acaba yapabilir miyim diye düşünmedim değil, ama her zaman yapacağıma inanıyordum. Mamak Belediyesi bize bunu aşıladı." dedi.

MAYA güzellik kurslarından mezun olduktan sonra bir güzellik merkezinde çalışmaya başlayan ev hanımı Rukiye Çiftçi de güzellik kursu eğitimlerine ilk önce kendi kişisel bakımları için yazıldığını fakat mezun olduktan sonra eğitimini mesleğe dönüştürdüğünü söyledi.

İş sahibi olmak isteyen kadınların bu eğitimlerin sağladığı imkanlardan yararlanmasını öneren Çiftçi, "Kurslarda her şey öğretiliyor. Kadınlar sadece cilt bakımı değil, kuaförlük, iğne oyası, nakış, her alanda kendilerini geliştirip sertifikalı bir şekilde kendilerine iş yeri açabilirler." dedi.