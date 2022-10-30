Türk zırhlısı Yörük 4x4, ihracat için direksiyon kırdı

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda Ejder Yalçın 120 mm Havan Aracı'nı sergiledi. Fuarda, sağdan direksiyonlu Yörük 4x4 aracı da ilk kez tanıtıldı.

Nurol Makina, bugüne kadar 9 ülkeye 1200'ün üzerinde Ejder Yalçın aracı teslimatı gerçekleştirdi. Yörük 4x4 için de şimdiye kadar 4 ülke ile sözleşme imzalandı.

Nurol Makina İş Geliştirme Direktörü Mehmet Çorbacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak SAHA EXPO'ya ilk kez katıldıklarını söyledi.

Fuarda "satış rekorları kıran" Ejder Yalçın'ın 120 mm havan aracı varyantını tanıttıklarını ifade eden Çorbacıoğlu, Yörük 4x4'ün sağdan direksiyonlu versiyonunun da fuarda sergilediklerini belirtti.

Yörük aracına ilişkin bilgiler veren Çorbacıoğlu, şöyle konuştu:

"Sağdan direksiyon olmasının sebebi, ana hedeflerimizden bir tanesi Uzak Doğu pazarı, ona yönelik olarak getirdik. Malumunuz daha önce basına da yansımıştı. Bu aracımıza Japonya Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ilgi mevcut. Hem yeteneklerimizi hem de bu yeni varyantı burada gösteriyoruz. Yörük 4x4 aracımız diğer araçlarımız gibi çeşitli kullanıcılara şu anda hizmet vermekte. NATO standardında balistik ve mayın koruması sunmakta. 2022 itibariyle baktığınız zaman Güney Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Körfez'e, Asya'ya, hatta Uzak Doğu'ya kadar birçok müşteriye araçlarımız şu anda hizmet vermekte."

Çok çeşitli pazarlarda faaliyetler gösterdiklerini, iş geliştirme çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Çorbacıoğlu, "Baktığınız zaman Avrupa'da ciddi müşterilerden, büyük ülkelerden talepler var. Bunlardan bir tanesi Macaristan. O coğrafyada farklı ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Burada da heyet bakımından güzel görüşmeler yaptık. Açıkçası yoğun bir fuar oldu bizim için. Fuar sonrasında da bu görüşmelerin takibini devam ettireceğiz." dedi.

- Tasarım aşamasındayken sipariş aldı

Yörük 4x4, saatte 140 kilometre maksimum seyir hızında ağır yük taşıyabilen, yeni nesil taktik zırhlı araç olarak geliştirildi.

Kendi segmentindeki bir araçtan beklenenin ötesinde yüksek mayın/el yapımı patlayıcı korumasına sahip araç, ayrıca seviye 1'den 4'e kadar ölçeklenebilir balistik koruma sunuyor.

İlk kez 2019 yılı IDEF fuarında sergilenen Yörük 4x4, henüz tasarım aşamasındayken birçok ülkenin dikkatini çekti ve sipariş aldı.

Nurol Makina, Yörük 4x4 için biri Avrupa olmak üzere farklı coğrafyalardan 4 ülke ile sözleşme imzaladı.