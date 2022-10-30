İki miniğin bayrak sevgisi: Sıkı sıkı sarıldılar
Erzurum'da iki çocuk, bir binada asılı olan Türk bayrağına koşarak gidip, sarıldı. Yürekleri ısıtan o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 15:09
Erzurum'un Şükrüpaşa semtinde anne ve babasıyla gezen iki küçük çocuk, binada asılı Türk bayrağını görünce koşarak sarıldı.
Yürekleri ısıtan o görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı.
Bayrağa sıkı sıkı sarılan minikler, izleyenleri duygulandırdı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız