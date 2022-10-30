Ankara Sivil Toplum Platformunca 'Aile Yürüyüşü' yapıldı

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Hacı Bayram Veli Camisi'nin önünde toplanan ve "Ailen Saldırı Altında", "Cinsiyetsiz Toplum Projesine Dur De", "Sapkınlık Normalleştirilemez", "Çocuklarını Küresel Çetelerden Koru" yazılı dövizler taşıyan kalabalık, Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar yürüdü.

Burada konuşan ASTP Başkanı Mustafa Kır, LGBT'nin aile yapısını yıktığını, çocuk ve gençleri milli, manevi ve ahlaki değerlerden uzaklaştırdığını söyledi.

Bu konuda halkı ve aileleri uyarmak, devlet ve hükümet yetkililerini tedbir almaya davet etmek için bu yürüyüşü düzenlediklerini belirten Kır, "Amacımız, birilerini ötekileştirmek, nefret söylemi geliştirmek, birilerinin yaşam tarzına müdahale etmek değildir. Amacımız bu sapık ve sapkınlık girdabına kapılan kardeşlerimizin elinden tutmak, onları normal hayata döndürmek, onlara devlet, millet ve sivil toplum elini uzatmaktır." dedi.

Etkinliğin tertip heyeti üyesi Bekir Engül de küresel çetelerin, özellikle çocukları ve gençleri hedef alan sapkınlık dayatmalarına karşı durduklarını vurguladı.

Film, dizi, reklam, kitap, bilgisayar oyunları ve çizgi filmlerde bile sapkın ideolojilere yer verildiğine işaret eden Engül, "Sapkınlıklar ağır ağır, adım adım ve çok uzun vadeli bir plan dahilinde normalleştiriliyor." diye konuştu.