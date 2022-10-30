TESK Perakende Yasası'nda değişiklik talep etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın büyük işletmelerle mücadelesinin sürdüğünü bildirdi.

Piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi ve esnafın korunması için Perakende Yasası'nda değişiklik yapılmasını isteyen Palandöken, "Haksız rekabet önlenerek piyasadaki aktör sayısının artması gerekiyor. Esnafımızla tüketicilerin korunması ve istihdamın farklı hale gelebilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, zincir marketlerde teknoloji, tekstil, ayakkabı, kozmetik, beyaz eşya, mobilya, halı, küçük ev aletleri, kırtasiye ürünleri, hırdavat malzemeleri gibi 70-80 meslek grubunun faaliyet alanına giren ürünlerin satıldığını, bunun da piyasada haksız rekabet ortamı oluşturduğunu belirterek, söz konusu marketlerin yazın plaj ürünleri, kışın kış lastiği, antifriz ve cam suyu, eğitim sezonunda kırtasiye ürünleri ve kurbanlığa kadar her şeyi sattıklarına dikkati çekti.

"Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmeli"

Bu marketlerin su, deterjan, yağ gibi ürünlerde "fiyat birlikteliği" yaptığını iddia eden Palandöken, bunun da piyasada fiyatların artmasına sebep olduğunu vurguladı.

Palandöken, zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmesinin şart olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Zincir marketlerde cep telefonu, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri gibi yüksek meblağlı ve garanti kapsamına alınması gereken ürünlerin bile satışı var. Bu ürünlerin bakımı, servisi olup olmadığı, yabancı menşeli olup olmadığı kontrol edilmiyor. Çoğunlukla piyasada rağbet görmeyen ve düşük kaliteli ürünler satılıyor. Bu ürünler arızalandığında tüketiciler muhatap bulamadığı gibi garanti servisine ulaşamayan ya da ulaştığı halde istediği geri dönüşü alamayan çok sayıda tüketici var. Bu tarz durumlarda zincir marketler konunun muhatabı olmadığı gibi sorunun çözümü noktasında da işlevsiz kalıyor. Sattığı ürüne sahip çıkamayanlar o ürünü satmamalı. Hem tüketicinin mağdur olmaması hem de piyasanın dengesinin korunması için Perakende Yasası'nda yapılacak değişiklikle zincir marketler yalnızca gıda ürünlerini satabilmeli."

Palandöken, küçük esnafın korunması için tedarik zincirini düzenleyen bir uygulamanın da hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, tedarikçi firmaların, perakende satış yapan tüm işletmelere küçük büyük demeden aynı fiyattan satış yapmaları gerektiğini bildirdi.

Haksız rekabetin önlenmesi için zincir marketlere yönelik yasal zorunluluklar getirilmesini isteyen Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

"Zincir marketlerin açma kapama saatleri, koşullanma yerleri, nüfusa göre açılma oranları, haftada 1 gün tatil ve çalışanların da haklarının korunacağı bir düzenleme yapılmalı. Belirli nüfusun altındaki ve belirtilen mesafe aralığına uymayan yerlerde işletme açılmamalı. Yoksa piyasada fiyat istikrarı sağlanamaz. Birinde farklı diğerinde farklı fiyat var. Sadece cazip olsun diye müşteri portföylerini genişletebilmek adına kendi aralarındaki paylaşımla vatandaş da mağdur oluyor. Sadece perakende sektöründeki esnafı değil, sanayi sektöründeki esnafı da etkiliyor."