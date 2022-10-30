Dün gerçekleşen açılış Dünya basınında geniş yer buldu.

Bloomberg, haberi 'Erdoğan Seçimler Öncesinde İlk Türk Elektrikli Otomobilini görücüye çıkardı' başlığı ile okurlarına sundu.

Haberde Erdoğan'ın Türkiye'nin lityum iyon pil fabrikası kuracağını söylediği vurgulandı. Aynı haberde Erdoğan'ın 'Türkiye'nin yerli otomobili Togg, tüm modelleriyle Avrupa yollarına çıkacak' sözlerine de yer verildi.

Alman Deutsche Welle, Togg'u 'Erdoğan'ın prestij projesi' olaraknitelendirdi. Haberde 'Türkiye Togg ile tarih yazıyor' yorumuna yerverildi.

ÇİN AJANSINDAN ERDOĞAN VURGUSU

Çin Haber ajansı Xinhua Togg haberinde Erdoğan vurgusu yaptı.

Haber 'Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı' başlığıyla sunuldu.

Togg dünya basınında... Erdoğan vurgusu: Türkiyenin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı

Ajans Togg'un satışlarının Şubat ayında başlayacağını bildirdi ve Türkiye'nin 1961 yılından beri otomobil üretmediğinin altı çizildi.

Rus haber ajansı Ria Novosti projeye 3 yıl önce start verildiğinin altını çizdi.

Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye bu proje için 60 yıldır bekliyor' ifadesine yer verildi.

Ajans elektrikli yerli otomobilin 30 dakikada şarj olabileceğini ve menzilinin 500 kilometre olduğunu yazdı.

Bir başka Rus haber ajansı TASS ise, tarihi töreni 'Türkiye, yerli elektrikli otomobil Togg'un seri üretime başladığını ilan etti' başlığı ile abonelerien servis etti.

El Arabiya, 'Türkiye ilk yerli otomobil üretimini kutluyor' başlığını tercih ederken El Cezire haberi 'Erdoğan, ilk elektrikli yerli otomobil Togg'un fabrikasını açtı' başlığı ile okurlarına sundu.

YUNAN GAZETE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ MANŞET YAPTI

Yunan Kathimerini gazetesi ise törende kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini sayfasına taşıdı.

Togg dünya basınında... Erdoğan vurgusu: Türkiyenin ilk yerli otomobil fabrikasının açılışını yaptı

Yerli Tayfun füzesinin Yunan kamuoyunda geniş yer bulduğunu belirten Erdoğan'ın bu sözlerini okurlarına anlatan Yunan gazete 'Erdoğan'dan Tayfun balistik füzesi için: Devamı gelecek' başlığını kullandı.

Capital.gr sitesi yılda 175 bin otomobil üretme planı olduğunu yazdı.

Haberde 'Devlet projeyi vergi indirimleri, ücretsiz arazi, düşük borçlanma maliyetleri ve 2035'in sonuna kadar yılda 30 bin araç satın alma garantisi ile destekledi' ifadelerine yer verildi.

The Greek Reporter internet sitesi, bu gelişmeyi 'Türkiye Cumhuriyet'in 99. yılında ilk yerli otomobilini tanıttı' ifadesi ile sundu.