İzmir depreminde hayatını kaybedenler etkinliklerle anıldı

Depremin yıl dönümü nedeniyle İzmir Valiliği, Konak Meydanı'nda, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Bayraklı ilçesinde bulunan Deprem Anıtı ve Parkı'nda anma etkinliği yaptı.

Konak Meydanı'ndaki tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden 117 kişiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Afetlere hazırlıklı olmanın önemine değinen Köşger, "İzmir kadar deprem riskine maruz başka da bir metropol yok. İzmir'de şu an bulunduğumuz nokta da dahil şehrin altından canlı diri fay hatları geçiyor. Bunu bilerek, hazırlıklı olarak yaşamamız lazım. Buradaki hayatımızı buna göre kurgulamamızı lazım. Bu da deprem, afet gelmeden önce ona yapılacak hazırlıklar. Kentsel dönüşümü süratle gerçekleştirmemiz lazım." diye konuştu.

Köşger, depremden sonra yaşanan birlik ve beraberliği unutmadıklarını ifade ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Olağanüstü hallerde ne büyük bir millet olduğumuzu gösterdik. Birden kenetleniyoruz, devlet millet bir araya geliyor. Ben İzmir depreminde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet erkanına ve büyük Türk milletine şükranlarımı sunuyorum bir kere daha. Depremin olduğu ilk saniyeden itibaren devletimiz yanımızdaydı. Bütün sivil toplum kuruluşları canını dişine takarak, insanüstü bir gayret göstererek yani başka hiçbir milletin gösteremeyeceği fedakarlıkları göstererek o depremin altından bir kişiyi daha canlı çıkarmak seferber oldular. Sonrasında devletimiz hemen inisiyatif aldı ve bütün depreme maruz hemşehrilerimizin acılarını sarmak için elinden gelen bütün gayreti gösterdi. Bir yıl içinde birçok deprem konutlarını tamamlayıp depremzedelere teslim etti ve ediyor."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da depremlerin hayatın bir gerçeği olduğunu ifade ederek buna hazırlıklı olmanın önemine değindi.

Programda MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da birer konuşma yaptı.

Lokma hayrı ve çorba ikramının yapıldığı etkinlikte AFAD deprem simülasyon tırı da ziyarete açıldı, AFAD ve çeşitli derneklere ait arama ve kurtarma ekipleri araç gereçlerini stantlarda sergiledi.

Törene AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve diğer ilgililer de katıldı.

- Saat 14.51'de siren çaldı

Bayraklı'da düzenlenen diğer törende depremin yaşandığı 14.51'de itfaiye araçları siren çaldı, hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, Deprem Anıtına karanfiller bırakıldı.

Depremde hayatını kaybeden bazı vatandaşların ise törende gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Kuran-ı Kerim okunarak başlanan törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kenti depremlere karşı dirençli hale getirmek için bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kent genelindeki 33 bin binanın deprem karnesini çıkarttıklarını anlatan Soyer, "60 bin civarında binanın deprem karnesini çıkartmak için çalışmamız devam ediyor. Türkiye tarihinde görülmüş en büyük jeolojik çalışmayı yürütüyoruz. İzmir'in yer altının aslında fotoğrafını çıkartıyorlar." dedi.

Yüreklere Umut Vakfı Kurucu Başkanı Seher Perinçek ise depremde oğlunu kaybettiğini dile getirerek, "Savaşlarla, afetlerle, yoksullukla kaybedilen umutları yeniden yeşertebilmek için, 'yaraları iyileştirmenin en iyi yolu başkalarının yaralarına dokunmaktır' anlayışıyla kalan ömrümüzü çocuklarımızın geleceğine adamış bulunuyoruz. Bu kurduğumuz vakfımızla, çocuklarımıza kalem, kitap, giysi, oyuncak, umut oluyoruz." diye konuştu.

- "Fayları ayrıntılı bir şekilde haritalıyoruz"

ODTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdin Bozkurt ise Büyükşehir Belediyesi ile yapmaya başladıkları "Depremsellik, Tsunami ve Zemin Araştırması Projesi" hakkında bilgi verdi.

Proje kapsamında karada ve denizde çalışmaların sürdüğünü belirten Bozkurt, "Ayrıntılı araştırma ile İzmir il merkezini referans alan 100 kilometre çaplı bölge içerisinde kalan ve kenti etkileyebilecek yaklaşık 40 tane irili ufaklı fayları çalışıyoruz. Fayları ayrıntılı bir şekilde haritalıyoruz ve tanımlıyoruz." dedi.

Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, bazı CHP İzmir milletvekilleri, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da katıldı.