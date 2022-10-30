Antalya'da düşen paramotordaki polis memuru ve kızı yaralandı
Antalya'da Konyaaltı Sahili'nden havalanan paramotorun inşaat alanına düşmesi sonucu polis memuru ile kızı yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Ekim 2022 18:43
Polis memuru Ercan ve kızı Ece Kaçak (16) kontrolündeki paramotor, Konyaaltı Sahili'nden havalandıktan bir süre sonra Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı'ndaki inşaat alanına düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan baba ve kızı, farklı hastanelere kaldırıldı. Pervanesi parçalanan paramotorun paraşütü inşaat alanındaki demir direklere takılı kaldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız